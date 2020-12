Ezekkel segít az ötven családon a Lions – Fotók

Tartós élelmiszer mellett elektronikai eszközöket is adományozott idén a Szeged Első Lions Club hátrányos helyzetű családoknak. Karácsonyi akciójukban így mintegy félszáz rászorulón segítettek.

Bár a Szeged Első Lions Club minden akciója elmaradt idén, karácsonyi adományozásukat megszervezték. A jótékonysági szervezet tagjai 25 rászoruló családot leptek meg élelmiszer­csomaggal, amelyeket a klubtagok és külső támogatók felajánlásainak köszönhetően tud­­tak összeállítani.

– Évek óta bevált rendszer, hogy a védőnői szolgálat javasol támogatásra családokat szá­­munkra. Vannak köztük egyedülálló szülők, rossz szo­ciális háttérrel rendelkező csa­­ládok és nagycsaládok is – so­rolta Bella Zsolt soros elnök.

A támogatottak ajándékait múlt hét szombaton dobozolták a szegedi klub tagjai: minden csomagba került tartós élelmiszer, vegyi áru, piperetermékek és édesség. Az egyenként 30 ezer forint értékű adományokat pedig személyesen vitték el a családokhoz.

A klasszikus jótékonyságnak ez a legjobb része, hiszen láthatjuk azt az örömöt, amit ajándékunkkal okozunk

– mondta Bella Zsolt.

A sok adománynak köszönhetően egyébként a tervezett­nél több csomag készült: né­­hány tartós élelmiszerből össze­­állított csomagot így a haj­­léktalanszállóra is el tudtak vinni.

A klubelnök elmondta, idén kibővítették karácsonyi akciójukat, hiszen köztudott, hogy a nehéz sorsú családokban technikai eszközökből is mindig hiány van. Ezért élelmiszer mellett most használt, de még jó állapotú készülékeket is gyűjtöttek.

Hűtő, mikró, mosógép, szá­­rítógép, laptop, asztali számítógép és nyomtató is volt a felajánlások között, ezeket to­vábbi 25 családnak osztjuk ki, ugyancsak a védőnői szolgálat ajánlása alapján.

A 800 ezer forintnyi élelmiszeren felül így jelentős értékben tudtunk még hasznos dolgokat ajándékozni karácsony előtt – fogalmazott a klubelnök.