Ezzel a kiadvánnyal köszöntik idén a felgyői újszülötteket

Évről évre színes krónikában ismerhetik meg a falu legfiatalabb lakóit Felgyőn. A 2015 óta megjelenő kiadványt már várják az ott élők, a babák fényképeit azok is szívesen nézegetik, akik nem ismerik közvetlenül az adott családot.

– Minden év elején összegyűjtöm az előző év babáit, akik Felgyőre születtek és életvitelszerűen itt élnek a családdal. Ha a szülők beleegyeznek a megjelenésbe, akkor bekérem tőlük az adatokat, plusz egy fotót a babáról

– tájékoztatta lapunkat Forgó Zsuzsanna, a felgyői önkormányzat munkatársa.

A Felgyői Születési Krónikát 2015 óta adják ki. Az első évben hat baba szerepelt benne, az ideiben tizenketten lesznek. A rekord tavalyelőtt volt, akkor tizenhét újszülött szerepelt a krónikában. Az ingyenes kiadványt Felgyő bel- és külterületén kikézbesítik, azaz a tanyán élők is megkapják. A település fiatalodik, sok az új beköltöző, ezért a régi felgyőiek talán már nem is ismerik az új családok legkisebb tagjait.

– Az idei kiadványunkba tizenkét baba került be, közülük hatan születtek olyan családba, amelyik az utóbbi három évben költözött ide. Az édesanyák természetesen nagyon várják a születési krónikát, de az idősek, egyedül élők is örülnek neki, gyűjtik a kiadványokat. Elteszik őket, még akkor is, ha nem rokon vagy ismerős gyereke van benne. Ez ilyenkor egy kicsit mindig megmozdítja a települést, legalább van miről beszélni – mesélte lapunknak Forgó Zsuzsanna.

Mayerné Zsíros Gabriella tősgyökeres felgyői, neki a második gyereke szerepel a krónikában.

– Már várjuk az új születési krónikát, az elsőt is eltettük. Ez egy jó hagyomány és egyben szép emlék is. Sokan ebből a kiadványból informálódnak, ebből a nemrég ideköltözőket is megismerhetjük

– tette hozzá az édesanya.

A Felgyői Születési Krónika a jövő héten készül el, hamarosan kézbe is vehetik a helyiek.