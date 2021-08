Háborús gép Szeged felett – Fotók

Már messziről látszik, hogy ez nem egy városnéző sétarepülő. Amikor beindul, akkor ez azok számára is egyértelművé válik, akik semmit sem értenek a repülőkhöz. Amikor pedig repült néhány kört Szeged fölött – az első köröket magyar légtérben magyar lajstromjellel –, sokan kíváncsian néztek fel az égre, hogy vajon mi az, ami ekkora hanggal van odafönt szombat délelőtt. Rózsavölgyi Vilmos új gépe volt az, egy North American Aviation T–28 Trojan.

– A második világháború végén kezdték el tervezni a North American T–28 Trojan típusú gépet, a háború után tervezték át kétülésesre. Kiképző, felderítő és földi támogató repülőgép volt, de kisebb csetepatékban azért részt vett. Az algériai és a koreai háborúban ez a gép biztos, hogy repült. A Falkland-szigeteki háborúban pedig argentin kiképzőgép volt – mesélt a gép kalandos történetéről Rózsavölgyi Vilmos pilóta, a szegedi repülés emblematikus alakja, aki fiával, Árpáddal szállt föl éppen a géppel.

Baráti segítséggel

A felszállás előtt a szenvedélyes pilóta részletesen felidézte a fél világot bejárt gép történetét. 1951-ben gyártották, 1951 és 56 között az amerikai légierőnél volt, majd eladták a franciáknak. A 70-es évek végén került vissza Amerikába, magánkézbe. A történet vége, hogy Dél-Afrikából egy svájci állampolgár vette meg. A gépet szétszedték, úgy szállították át Svájcba. – Mi április 24-én baráti kapcsolataink segítségével vásároltuk meg – tette hozzá Rózsavölgyi.

Iszik rendesen

– A kisebbik fiam lelkesedett érte, és olyan fél másodperc alatt rám is átragadt. Mondtam neki, hogy vegyük meg. Ez az egyetlen ilyen gép most Magyarországon – mondta a pilóta, aki további érdekes adatokat is megosztott velünk a felszállás előtt.

A gép végsebessége 640 kilométer óránként, de akkor már iszik is rendesen, úgy 600 litert óránként. A 9 hengeres, 30 literes Wright R–1820–26 csillagmotorral szerelt gép 1500 lóerős. A fogyasztásra visszatérve Rózsavölgyi úgy fogalmazott, ha nagyon hajtjuk, akkor issza meg a 600 litert óránként, de jóval kevesebbel is beéri, de mint fogalmazott, az tötyi-mötyi. – Ha nagyon durván repül az ember, egy óra után le kell szállni, de akár 200–300 literrel is beéri óránként. Ez nem városnézésre való – mondta.

100 millió fölött

A gép jól tartja az értékét, befektetésnek sem utolsó. Lehet hozzá kapni minden alkatrészt, csak csillagászati áron. Rózsavölgyi még nagyságrendileg sem akart beszélni a gép vételáráról, de egy rövid internetes keresés után három ilyen eladó gépet találtunk, 300 ezer és 445 ezer euró közötti áron, ami 106 és 144 millió forint. A géppel bemutató-repülésekre, Air Show-kra járnak majd, a szegedi bemutatót már szervezik.