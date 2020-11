Háromszor is sikertelenül rendelt ételt egy kiszállító cégen keresztül

Háromszor is pórul járt ételt kiszállítással kérő olvasónk. Rendeléseit törölték, még a kárpótlásul kapott ajándékkupont sem sikerült beváltania, ráadásul nem mindegy, hogy 3–5 vagy 20 munkanapon belül kapja vissza az átutalt összeget.

Olvasónk neves kiszállí­tó cégen keresztül rendelt az egyik gyors­étteremlánctól ételt, amelyet hiányosan kapott meg. Reklamált a kiszállító oldalán keresztül, és 1-2 nap elteltével kapott is egy e-mailt, miszerint az okozott kellemetlenségekért 1780 forintos kupont adnak neki, és ezt november 9-ig válthatja be.

– Október 30-án este tettem először kísérletet a beváltására, leadtam a megrendelésemet, és bankkártyával előre ki is fizettem. A rendelést elfogadták, a pénzt levonták, majd pár perc múlva kapom az értesítést, hogy túlterheltség miatt a megrendelésemet törölniük kellett, de 3–5 munkanapon belül elindítják az összeg visszatérítését – mesélte történetét olvasónk.

8920 forint

Megtette ezt november 1-jén délelőtt is, ugyanez történt. Ezek után 6-án tett újabb kísérletet rendelni, ezúttal bankkártya helyett SZÉP-kártyával fizetett. Ugyanúgy törölték a rendelését. Honlapjukon bejelentést tett, másnap mégis érkezett a válasz, hogy a 3–5 munkanap csak a bank felé indításra vonatkozik, míg ténylegesen megkapja az összeget, az újabb 15–20 munkanap is lehet.

– Ez sem az e-mailjükben, sem a honlapon található általános szerződési feltételben nincs benne, ott a 3–5 munkanap szerepel. A pénzt a vállalt időn belül nem kaptam meg. Megkérdeztem, miért törlik sorozatosan a megrendelésem. Magyarázat helyett egy 500 forintos kupon érkezett. Ez volt a válasz arra, hogy a kedvezménnyel együtt az elmúlt hónapban 8920 forinttól fosztottak meg, és volt három sikertelen megrendelésem – fejezte be történetét olvasónk.

A törlés joga

Az étel kiszállításával foglalkozó cégeknek megnőtt a forgalmuk – és a hozzájuk beérkező panaszok száma is. Ez a fogyasztóktól nagyobb türelmet, a másik oldaltól több odafigyelést igényel. „A vállalkozásoknak ezzel együtt is be kell tartaniuk az általuk vállalt általános szerződési feltételekben, illetve a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeket” – írta az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre lapunk állandó fogyasztóvédelmi partnere.

A Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda szerint a vállalkozást megilleti a rendelés törlésének a joga, ám köteles annak értékét visszatéríteni a fogyasztónak, a határidő pedig 3–5 munkanap. Az általános szerződési feltétel csak annyit rögzít, hogy a visszautalás időpontja függ a hitelintézettől, a banki nyitvatartástól is.

Kártérítés

„A visszafizetésnek nem kell megtörténnie 3–5 munkanapon belül, hiszen azt egy bizonytalan tényezőtől is függővé teszik. Ám ha 20 munkanapon belül nem teljesül, úgy lehetősége van a lakóhelye szerint illetékes békéltető testületnél alternatív és ingyenes vitarendezési eljárást kezdeményezni” – írták a konkrét üggyel kapcsolatban.

Hozzátették, ha közvetlenül a vállalkozással nem jutott eredményre olvasónk, és igazolható vesztesége keletkezett, kártérítési igénnyel élhet. Pénzéért fizetési meghagyásos eljárást is indíthat a céggel szemben, ezt bármelyik közjegyző előtt megteheti. Ez viszont már díjköteles, azt olvasónknak kell megelőlegeznie.