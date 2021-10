Havonta osztanak ruhákat a rászorulóknak

Idén a nagycsaládosokat helyezi előtérbe a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szentesi szervezete. Október végén ruhaosztással, majd vitamin- és tartósélelmiszer-csomagokkal segítik a rászorulókat.

– Elég nehéz volt a pandémiás időszak, az éves tervünk is meghiúsult emiatt. Idén először májusban tudtuk újra kinyitni a Máltai házat, de addig is támogattuk csomagokkal a nehéz helyzetbe került embereket, és maszkokat, gumikesztyűket is osztottunk. Május óta havi rendszerességgel tartunk ruhaosztást, erre nagy igény van, a környező településekről is járnak hozzánk – számolt be Vármonostory Mária.

A szentesi asszony két éve vezeti a szervezetet, jelenleg tizenkét tagjuk van, mellettük néhány önkéntes segíti jótékony munkájukat. Az önkénteseknek otthont adó Máltai ház csütörtökönként tart nyitva, ekkor fogadják a ru­­ha- és bútoradományokat, de azokat is szívesen látják, akiknek valamilyen segítségre van szükségük. Van, akiket orvoshoz kísérnek, másnak a bevásárlásban segítenek.

– Kevés tagunk van, ők is munka mellett segítenek, ezért nagyon hálásak vagyunk nekik és az önkénteseinknek is. Jó érzés, hogy mindig tudunk adni valamit az embereknek, ők pedig örömmel fogadják. Nekem is könny szökött a szemembe, amikor egy rossz körülmények között élő asszonynak segítettünk, ő pedig hálából egy tábla csokit ajándékozott volna nekünk, csak, hogy ő is tudjon adni valamit. Vagy ha valaki csak megszólít az utcán, vagy megfogja a kezünket. Ilyenkor érzem, hogy jót cselekszünk. Úgy gondolom, hogy egy majd harmincezres városban kell egy ilyen szervezett – fogalmazott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szentesi szervezetének vezetője.

A szentesi máltaisok a terveik szerint idén a nagycsaládosokat helyezik előtérbe. Legközelebb október 28-án szerveznek ruhaosztást, november elején almából, paprikából álló „vitamincsomagot” osztanak majd, december elején pedig tartós­élelmiszer-csomaggal segítik a nehéz körülmények kö­­zött élőket.