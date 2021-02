Szegedi jégtáncosé az ezüstérem a farsangi sminkversenyen

Több mint száz alkotás közül a szegedi Jakucs Hanna munkája lett az ezüstérmes egy online sminkversenyen. Csipke-make-upja 6 órán keresztül készült, ráadásul saját arcára festette fel.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Online farsangi sminkversenyt hirdetett a szegedi Turbucz Tí­­mea Makeup School. Két ka­tegóriában mérhették össze tu­­dásukat a pályázók: alkalmi és kreatív fantázia sminkeket várt a zsűri. Utóbbinál a hívószó a „kétarc” volt, vagyis olyan alkotásokat vártak, amelyek megfelezték a modell arcát.

Ebben a kategóriában szegedi siker született: az ország minden tájáról pályázó több mint 100 versenyző közül a második helyezett Ja­kucs Hanna lett különleges csipkesminkjével. Pedig a 20 éves lány még csak most tanulja ezt a szakmát, eddig teljesen másról szólt az élete.

A jégen elvárt a tökéletes megjelenés

– Évek óta versenyszerűen jég­­táncolok. Voltam junior ma­­gyar bajnok, indultam junior-világbajnokságon és felnőtt Európa-­bajnokságon is. Jelenleg holland színekben versenyzek, az idei szezonban azonban nem tudtunk elindulni a párommal, mert elkaptam a koronavírust, és a rehabilitációm több időt vesz igénybe, mint azt gondoltuk

– mesélte. A sminkeléssel a korcsolya kapcsán ismerkedett meg, hiszen a jégen elvárt a tökéletes megjelenés, a profi smink, és mivel mindig magát festette ki, folyamatosan videókból képezte magát.

– A kényszerleállást is szerettem volna hasznosan tölteni, ezért elkezdtem egy szépségtanácsadó OKJ-képzést. Mindig is szerettem rajzolni, festeni, a sminkelésben ezt a kreativitásomat tudom kiélni. Ha pedig szakmát is szerzek róla, akár másoknak is tudok később segíteni, akár a jégtánc világában, akár máshol

– beszélt terveiről.

Egyedit szeretett volna alkotni

A verseny élete első megmérettetése volt, azért nevezett, hogy pozitív élményeket szerezzen ezen a területen is.

– Olyan témában gondolkoztam, ami nem népszerű, így talán mások nem csinálnak hasonlót. Sokat keresgéltem a neten, és ez a csipkeszerű smink megtetszett. Mivel szerettem volna élethű munkát készíteni, beszereztem különböző anyagokat, és azok szolgáltak mintaként – mesélte Jakucs Hanna.

Hat órán keresztül festette a saját arcát

A munka különlegessége, hogy Hannának nem volt modellje, saját arcára készítette el a farsangi alkotást.

– Van előnye és hátránya is, ha az ember magát sminkeli. Nekem ez most könnyebbség volt, hiszen nem kellett egy idegen arcon kikísérleteznem, mi áll jól a modellnek és mi nem. Elég volt leülnöm a fésülködőasztalom elé, és már neki is láthattam a munkának. Mivel a csipke mintáját nagyon precízen kellett megrajzolni, meglehetősen időigényes feladat volt. Nagyjából 6 óra alatt készültem el vele – beszélt az alkotás folyamatáról.

A smink egyébként egy al­­kalmi make-upból és vízalapú arcfestékkel készített díszítésből áll, amelyet különböző kövek, színes kontaktlencse és műszempilla egészít ki. – Mikor készen lettem, pár órán keresztül még így néztem ki. És nemcsak azért, mert sajnáltam letörölni, hanem mert az is meglehetősen hosszadalmas procedúra volt – nevetett Hanna, aki művével ajándékcsomagot és oklevelet nyert. A fantáziasmink pedig annyira megtetszett neki, hogy már készül egy következő versenyre, amelynek a cirkusz lesz a témája.