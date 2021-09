Mária a pénzügyi feladatok és jogszabályok deszki mestere

Matematikatanárnak készült, de pénzügyes lett Bodor Mária évtizedekkel ezelőtt, mára pedig a pénzügyi terület és a jogszabályok mestere lett. Marika 2009 óta a deszki önkormányzatnál dolgozik, de nemcsak szakmai kiválóságával, hanem jobbító javaslataival is segíti a község fejlődősét. Munka iránti alázata sokak számára követendő példa lehet.

Bodor Máriának vitathatatlan érdeme és szerepe van Deszk kiegyensúlyozott gazdálkodásában, sőt a Szegedi Kistérségi Többcélú Társulás és a 34 településsel működő hulladéktársulás pénzügyi feladatainak az ellátásában is tevékenyen közreműködik már hosszú ideje. Éppen ezért a deszki képviselő-testület szeptember 3-án Deszk községért díjjal ismerte el a munkáját. Marika 2009 óta dolgozik a polgármesteri hivatalban, 2010 óta pedig a pénzügyi csoportot vezeti.

– Eredetileg nem pénzügyesnek készültem, matematikatanár szerettem volna lenni, mert mindig is jó voltam matekból. Édesanyám viszont úgy gondolta, hogy ne a Radnóti-gimnáziumban tanuljak tovább, hanem inkább szakmát tanuljak általános iskola után, mert azután még továbbtanulhatok, de legalább már lesz egy képesítésem. Így maradtam a pénzügyes pálya mellett. Deszk előtt sokfelé dolgoztam, például szakorvosi rendelőben, óvodában, tanárképző főiskolán, Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál. Ezek mind-mind költségvetési intézmények voltak, mindig a gazdasági területen dolgoztam – osztotta meg lapunkkal a részleteket.

A deszki hivatal pénzügyi vezetője kiemelte: nagyon megszerette a pénzügyi pályát, és mindig akkor lépett tovább, amikor már nem jelentett számára kihívást egy munkakör. Úgy véli, hogy ha az ember egy idő után már rutinból csinál valamit, azt a kisujjából kirázza, akkor az már nem kihívás, és így unalmassá válik.

Ugyanakkor a pénzügyi területen is jelentősen átalakultak a feladatok, így maga a pálya nem vált unalmassá számára. Elmondta: már a Deszken töltött 12 év alatt is változott a feladatköre. Míg 2009-ben az önkormányzat gazdasági feladatait látták el, melynek része volt a pályázatok és az intézmények költségvetéséről való gondoskodás is, addig ma már a két társulás pénzügyi feladatai is hozzájuk tartoznak, hiszen mindkettő Deszkre tette át a székhelyét.

De mitől lehet valaki jó pénzügyes?

– merült fel a kérdés beszélgetés közben. Marika szerint az egyik legfontosabb a jogszabályok ismerete.

– Aztán, ha van egy jó program, akkor tulajdonképpen a könyvelés már „gyerekjáték”. Mindig azt mondtam a kollégáknak, főleg az újaknak, hogy hibázni nem szégyen, csak vegyük észre. A hiba azért van, hogy kijavítsuk. Mindig arra kérem a kollégáimat, hogyha bármi probléma adódik, akkor inkább szóljanak, segítek helyrepakolni, minthogy esetlegesen elkendőzzék, amiből még nagyobb hiba lehet – mutatott rá.

Egyébként Marika pontos, szakszerű munkájának köszönhetően az Állami Számvevőszék, valamint a Magyar Államkincstár ellenőrzésein hibákat hosszú évek óta nem tártak fel Deszken. Ráadásul nem rest a hétvégéjét és az ünnepnapokat is beáldozni azért, hogy a munka rendben el legyen végezve.

– Ez főleg a tervezési időszakokra igaz. Határidők vannak, el kell készíteni a költségvetését az intézményeknek és a településnek. Ilyenkor nem számít, hogy milyen nap van, hogy mikor van munkaidő, a feladatot el kell végezni – hangsúlyozta.

Bodor Mária nemcsak a pénzügyi területen végez meghatározó munkát, hanem számos jobbító, szépítő javaslattal hozzájárult már a község fejlődéséhez. Egyik ilyen kezdeményezés volt részéről az, hogy ne hagyják veszni a Gerliczy-kúriát.

– Meghirdette eladásra a régi tulajdonos, én pedig azt javasoltam, hogy ha nem is azonnal, de vásároljuk meg, újítsuk fel, és szervezzünk ott ifjúsági táborokat. Ez egy örökség a Gerliczy családtól, amelyet ápolnunk kell. Most ott tartunk, hogy a község megvásárolta a kúriát, és egy pályázatot nyújt be az önkormányzat a fejlesztésére, hasznosítására – számolt be a Délmagyarországnak.

A deszki hivatal Marikája viszont december végén nyugdíjba megy, és azt tervezi, hogy a családjával tölt minél több időt, éppen ezért hosszabb időre szeretne elutazni Skóciába, ugyanis ott él az egyik gyermeke. – De más országokba is szeretnék ellátogatni, valamint belföldi utazásokat is tervezünk a párommal, aki két éve nyugdíjas, szintén közigazgatásból ment nyugdíjba, mindkettőnknek van mit kipihenni. De van kis kertünk, amit szintén szeretnék gondozgatni, valamint a 81 éves édesanyámat is szeretném támogatni. Tervezem, hogy eljárok tornázni is, és kiolvasok néhány szépirodalmi könyvet – avatott be.

Marika elmondta: nem tudja megmondani, hogy mikor volt utoljára a kezében szépirodalmi mű, mert mindig a jogszabályokat olvasgatta, egyébként Jane Austen Büszkeség és balítélet című könyv a kedvence, amit biztosan kiolvas majd újra, ha befejezi a munkát.