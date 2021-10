Sokat tehetünk azért, hogy tovább éljünk

Hazánkban évente annyian halnak meg szívbetegségben, mint rosszindulatú daganat következtében. Pedig a baj megelőzhető lenne, ennek egyik módja a rendszeres kardiológiai szűrvizsgálat. Emellett a túlsúly, a magas koleszterinszint, a mozgásszegény életmód, a magas vérnyomás, a dohányzás és a stressz is növeli az infarktus kockázatát.

A Szív Világszövetsége kezdeményezésére 2000 óta minden évben, szeptember utolsó vasárnapján rendezik meg a szív világnapját, idén ezt szeptember 26-án tartották meg. A nap célja, hogy felhívják a figyelmet a kardiológiai betegségekre, amelyek az egyik ve­­zető haláloknak számítanak a világ fejlett országaiban és hazánkban is. 2020-ban több mint 32 ezer ember vesztette életét valamilyen szívbetegség következtében, ugyanannyian, mint rosszindulatú daganat miatt, ez 3 és félszer annyi emberéletet jelent, mint amennyi áldozatot a koronavírus követelt – derült ki az Affidea Magyarország lapunkhoz eljuttatott beszámolójából.

A szívet érintő betegségek közül leggyakoribbak a ko­­szorúér-problémák, ezután kö­­vetkeznek a különböző szívritmuszavarok, valamint a szív­elégtelenség. Mindezt tetőzi, hogy a koronavírus-fertőzés nyomán a szívizomgyulladás és a szívritmus zavarainak előfordulása is megnövekedett, mivel a kórokozó jelentősen ká­­rosítja ezt a létfontosságú szervet is a tüdő mellett.

Ezek az infarktus tünetei

A leggyakrabban előforduló szívbetegségnek a koszorúérszűkület, -elzáródás tekinthe­­tő. Az infarktus hátterében főként életmódbeli tényezők állnak. Ilyen a túlsúly, a magas koleszterinszint, a mozgásszegény életmód, a magas vérnyomás, a dohányzás és a stressz.

– De emellett természetesen a genetikai hajlam is jelentős szerepet játszik, hiszen mindenkinek a szervezete máshogy reagál a helytelen életmód hatásaira. Az infarktus jellemző tünetekkel jár, megjelenik egy nagyon erős nyomó jellegű mellkasi fájdalom, amely kisugározhat a karokba, a bal lábba vagy az állkapocsba, ezt kísérheti hideg verejtékezés, hányinger. Sokszor reflux is tud infarktust utánozni, valamint nőknél egyéb panaszok is jelentkezhetnek, példá­­ul az égő mellkasi fájdalom is gyakori. A cukorbetegeknél sokszor teljesen tünetmentesen is előfordulhat infarktus – fejtette ki Menyhárt Orsolya, az Affidea Magyarország járóbeteg-szakellátás orvosigazgatója.

Hozzátette, ha valaki hasonló panaszokat észlel, azonnal forduljon orvoshoz, hiszen ezek a tünetek már az infarktust megelőző állapotban is érzékelhetők. Jelezte, ha a nyomó, szorító mellkasfájdalom hosszabb ideig fennáll, akkor infarktusról van szó, ha pár perc alatt enyhül, például pihenéssel, akkor vélhetően infarktusmegelőző állapot áll fenn. Szintén lényeges intő jel, ha valakinél terhelésre fokozódik a mellkasi panasz – jegyezte meg.

Évente egyszer menjünk el

Éppen ezért nagyon fontos, hogy éven­­te legalább egyszer ve­­gyünk részt egy kardiológiai kivizsgáláson, hiszen így elkerülhető lehet az infarktus. A laboreredmények, az EKG, a fizikális vizsgálat, az anamnézis, antropometria vizsgálata megmutatja a páciens rizikóstátuszát.

– Amennyiben ezek a vizsgálatok nem adnak magyarázatot az esetleges mellkasi panaszokra, akkor egy terheléses EKG-vizsgálat elvégzése javasolt, amikor fokozatos, egy­­re nehezebb fizikai terhelés mellett figyeljük a páciens szívműködését és vérnyomását. A közelmúltban az európai kardiológiai irányelvekbe is bekerült a szív CT-vizsgálata, amely jóval magasabb érzékenységgel bír, mint a terheléses EKG. Ez tulajdonképpen egy kontrasztanyagos, mellkas CT-vizsgálat, amely specifikusan a szívizomzatot ellátó koszorú­ereket vizsgálja. Diagnosztikai szempontból ugyanazt nyújtja, mint a koszorúérfestés, de utób­bi esetében, ha szűkületet találnak, azonnal orvosolják is a problémát – részletezte Meny­hárt Orsolya.

Rámutatott, a kezelés során terápiás céllal beépítenek egy tágító hálót az érintett koszorúérbe, amennyiben mind- há­­rom szívkoszorúér károsodott, akkor bypassműtét jöhet szóba.

Rehabilitáció

Az infarktust átélt pácienseknek jelentősen változtatni kell az életmódjukon, vagyis el kell hagyniuk a dohányzást, be kell építeniük a mindennapjaikba a mediterrán típusú étkezést és a rendszeres mozgást is. Mindezt kiegészítve a megfelelő gyógyszeres kezeléssel.

– Nagyon fontos lenne, hogy az infarktuson átesett beteg megfelelő időt szánjon a rehabilitációra, ez óriási hiányosság Magyarországon. Külföldön már elérhető az ambuláns jellegű rehabilitáció, nálunk még nem jellemző

– magyarázta a szakember.

Menyhárt Orsolya szerint a magyar emberek kevésbé fogékonyak rá, inkább szeretnének azonnal visszamenni dolgozni, pedig a rehabilitáció igen sokat segítene a hosszú távú visszatérésben.