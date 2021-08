Színpreferencia: így választunk autót

Fontos a fenntarthatóság és az autó megbízhatósága, korunk előrehaladtával a világosabb színeket kedveljük, és szeretünk nevet adni az autónknak.

Mindez az FCA Central and Eastern Europe több mint 1500 fős felméréséből derült ki, amelyet a hazai autós szokásokról készítettek. A kutatás olyan területeket is vizsgált, amelyek nem, vagy ritkán olvashatók, de érdekesek. A válaszadók 91 százalékának a megbízhatóság a legfontosabb egy autónál, ez a nőknél és a férfiaknál is így van. A nők háromnegyedénél a fogyasztás a második legfontosabb feltétel.

A férfiak közel felének számít az autó márkája, míg a női sofőrök harmada tulajdonít csak jelentőséget ennek.

A kutatás a fenntarthatóság témájára is kitért. A válaszadók többségének fontos a környezetvédelem, mindössze 12 százalék válaszolt nemmel arra a kérdésre, nézi-e a fenntarthatóságot vagy a környezetvédelmi szempontokat egy autó vásárlásakor.

A fiatalabb nők és fiatalabb férfiak bő 40 százaléka leginkább a sötét színekre voksol. Az idősebbeknek mások a preferenciái, a nők és férfiak között is népszerűek a piros, fehér és szürke, valamint a natúr színek is. A válaszadók közel fele leginkább utánaolvas, körbekérdez, ha autóvásárlást tervez, közel harmada hozzáértő családtagtól kér segítséget, minden ötödik pedig egyedül vásárol.

A férfiak többsége nem ad nevet az autójának, 30 százalékuk viszont szereti elnevezni a gépjárművét.

A nők körében nagyon megoszló volt ez a kérdés, csak 53-47-re maradtak alul a névadók. Kiderült az is, hogy a nők kevésbé szeretnek egyedül tankolni, mint a férfiak, akiknek 89 százaléka nem kéri a benzinkutas segítségét, míg tíz nőből csak hat tölti maga az üzemanyagot.

A kutatás azt is vizsgálta, hogy a sofőrök szerint jogosak-e a női vezetőkről szóló negatív kommentek. A férfiak 71 százaléka szerint néha van bennük valami, de ők is „bénáznak”, negyedük szerint ez csak sztereotípia, és mindössze 4 százalékuk gondolja igaznak. A nők 56 százaléka szerint néha jogos, de azért a férfiakra is gyakran igaz, 43 százaléka szerint sztereotípia, százból egy szerint pedig abszolút jogos.

– A nőkről alkotott negatív vélemény sztereotípiaként alakult ki, ami összeköthető azzal, hogy sokáig inkább csak a férfiak vezettek, nem tartották ezt nőies dolognak. Az egyenlőség elve segítette ezt átírni, fokozatosan elismertté tette a nők közlekedésben való szerepét – mondja Timár Zita pszichológus.