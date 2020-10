Tökfejek őrzik az iskolát Sándorfalván

Bár az iskolák most csendesek az őszi szünet miatt, a sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskola előkertje mégis tele van élettel.

Rengeteg faragott tökfej mosolyog ugyanis az arra járókra, melyeket 12 osztály diákjai készítettek.

halloweeni dekoráció között apró manók is megbújnak, a gyerekek ugyanis az iskolába minden évben ellátogató ökomanót is megmintázták papírból, gyurmából vagy más, természetes anyagokból. Sőt: házat is építettek neki, melyek szintén kikerültek az épület elé. A manó egyébként a környezettudatosságra neveli a kicsiket.

Az intézményben évek óta megrendezik a Tök jó délutánt, amikor az ide járó diákoknak tökkeresést, váltóversenyt, tök-célbadobást és tökcipelést is tartanak a napközis foglalkozáson. A szülők ezen a napon nézhetik meg a gyerekek munkáiból készített kiállítást is, mivel azonban a járványhelyzet miatt most ők nem léphetnek be az épületbe, ezért született az a döntés, hogy azt az épületen kívül rendezik be. Ennek köszönhetően viszont a kedves tökfejek most nemcsak egy délután erejéig, hanem egy egész hétig mosolyt csalnak az arra járók arcára.