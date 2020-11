Újra varázsoltak a makói Jótündérek

Kedden délelőtt ismét akcióba léptek a makói Jótündérek: összesen több mint 20 kiló aprósüteménnyel lepték meg a hála és a köszönet jeleként a helybeli egészségügyi dolgozókat.

A három lelkes hölgyet, akik akkor csak a keresztnevüket vállalták, először tavaly karácsonykor mutattuk be röviden – akkor az ünnepek idején szolgálatot teljesítő egyenruhások számára tették elviselhetőbbé némi édességgel, hogy családjuktól távol kell tölteniük ezeket a napokat.

Borka Éva, Igaz Szilvia és Jójárt Erzsébet akkor maga sütötte a finomságokat. Most a járványveszély miatt ugyanezt nem tehették meg, helyette a Kugler cukrászdában vásároltak be, ahol még árengedményt is kaptak. Ehhez nem csak a saját pénzüket dobták össze, hiszen még a Hong Kong Áruház csapata is zsebbe nyúlt Du Xiurun vezetésével, Forray Mónika pedig réteseket adott.

A Jótündéreket elkísértük a meglepetés átadására, a makói kórház-rendelőintézet elé, ahol a röntgen- és a covid-osztályon dolgozók vették át a csomagokat – mint láttuk, széles mosollyal és hálálkodva.

A csapat egyik tagja, Igaz Szilvia elmondta nekünk, hogy a mentősöket is felkeresték, s azt is, hogy karácsonykor, illetve szilveszterkor megint felkeresnek néhány embert azok közül, akik ünnep idején is szolgálnak.