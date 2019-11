Vásárhelyi oviolimpia az ötkarika jegyében – Fotók

A vásárhelyi Szent István Általános Iskolában tegnap 17. alkalommal rendezték meg az oviolimpiát, mely a 2020-as tokiói ötkarikás játékok jegyében telt. Az eseményen 10 intézmény közel 100 ovisa vett részt.

A 17. oviolimpia a 2020-as tokiói nyár ötkarikás játékok jegyében telt tegnap a vásárhelyi Szent István Általános Iskolában. Az eseményen 10 óvoda közel 100 aprósága vett részt és sportolt jókedvűen, örömmel. Köszöntője zárásaként Walterné Böngyik Terézia, az iskola igazgatója arra kérte a gyerekeket, az olimpia három jelszavát – Gyorsabban, magasabbra, erősebben! – vele együtt kiáltsák, lelkesen megtették, akárcsak a Hajrá, magyarok! biztatásnál. Azzal búcsúzott, Hajrá, kicsinyek! – derültséget okozva a lányok és fiúk ezt is utána mondták.

Az ötkarika jegyében

– A 32. nyári ötkarikás játékok előtt tiszteleg rendezvényünk, ezért a testnevelők az olimpia 33 sportágából válogattak. Ezeket játékos formába, sorversenyekké alakították, van a programban például az atlétikához és az úszáshoz kapcsolódó versenyszám is – mondta Walterné Böngyik Terézia. Hozzátette: akárcsak az igazi olimpiákon, érmekért zajlik a verseny, mégis a legfontosabb a küzdés, az igyekezet, a kitartás, a fair play, vagyis a sportszerű játék.

– Azt kell érezzék, tapasztalják az ovisok: fontos a siker, a győzelem, de a legfontosabb a részvétel. A Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott sportiskolaként kötelességünk, hogy népszerűsítsük a sportot, melynek közösséget építő, fejlesztő ereje, hatása van. A gyerekek sok olyat tanulhatnak a sport révén, melynek felnőttként hasznát veszik az életben, például a vereséget, a kudarcot el kell tudni viselni, és abból tanulni, fejlődni lehet és kell is – közölte. Feladatuk még a tehetségek felfedezése, gondozása, hogy idővel minél kiválóbb versenyzőkké válhassanak sportágukban.

Iskolai képzés

Az oviolimpián az apróságok ízelítőt kaptak abból is, milyen a hangulat a suliban. A következő tanévben is indítanak futball osztályt és általános sportosztályt a körzeti tagozat mellett, és évről-évre egyre többen jelentkeznek a sportosztályokba – közölte Walterné Böngyik Terézia. Elmondta még: a diákok a sportosztályban egyéni tanrend szerint tanulnak, a sportiskolai kerettanterv szerint, így olyan óráik is vannak, mint a tanulásmódszertan (mert jól be kell osztani az idejüket), vagy a játék és küzdelem. Ez a fajta képzés – az igazgatónő szerint – a hétköznapi életben való eligazodásban is nagyban segíti a gyerekeket, felkészíti őket arra.

Éremgyűjtés

A rendezvényt a Hód-Fitness SE Európa-bajnokságon járt lányai nyitották látványos bemutatójukkal, majd Miklós Melinda edző vezetésével a gyerkőcök, az óvó nénink, az óvó bácsik és a dadusok együtt melegítettek be. Az oviolimpián volt egy éremgyűjtő váltó: a kicsiknek jól ment, példát mutattak legjobbjainknak a tokiói játékokra.