Vitorlázással kezdték az újévet a Tiszán – Fotók

Már 15 éves hagyomány, hogy összejönnek újévkor Szegeden a vitorlázást, a vízi sportokat kedvelők, hogy a hobbijukkal kezdjék az évet.

Az esemény most sem maradt el, de a koronavírus-járvány miatt másképpen rendezték meg. Most nem volt sárkányhajózás, sem a kikötőben rendezett piknik, mert ezeknél nem lehetett volna tartani a biztonságos, másfél méteres távolságot. Ennek ellenére sokan voltak kíváncsiak a vitorlabontásra. A hajósok dél körül szálltak vízre, egy órakor pedig Boldizsár László és az Argenteus vegyeskar előadására szinkronvitorlázást mutattak be.

Idén is volt forró tea és nem maradt el az újévi malacsült sem, de az nem lehetett helyben megenni, mindenkinek becsomagolták, és hazavihették az ételt.

2006 óta ez hagyomány. Úgy tartja a mondás, hogy amit az új év első napján csinál az ember, azt fogja tenni egész évben. Imádjuk a vizet, ezért jövünk ki minden évben a Tiszára

– mondta a szervező, Kipper György.

Idén a vitorlásokon kívül motoroshajókat és kenusokat is lehetett látni a Tiszán, és a hajósoknak szerencséjük volt, mert jó időben, szinte napsütésben mehettek ki a folyóra.