Olcsóbban lehet utazni több dunántúli vasútvonalon

Több dunántúli vasútvonalon új menetrend és tarifa lépett életbe hétfőn. A MÁV honlapján közzétett tájékoztatás szerint a MÁV-START olcsóbb, sűrűbb és utasbarát kínálatot nyújt a Balaton déli partja, Keszthely, Nagykanizsa, Székesfehérvár, Veszprém, Szombathely és Zalaegerszeg felé.

A közleményben hangsúlyozzák, a vasúti közlekedés versenyképesebbé és vonzóbbá tétele érdekében

a gyorsvonati pótjegy eltörlésével ezeken az útvonalakon átlagosan 10 százalékkal olcsóbbá vált az utazás és egyszerűbb lett a jegyváltás.

Kiemelték, négy vonalon az InterCity kocsik a pót- és helyjegy helyett egységesen 300 forintos helyjeggyel vehetők igénybe. A 65 éven felüliek és a 6 év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak ezeken a gyorsvonatokon.

A Nagykanizsa, illetve Keszthely és Budapest közötti szakaszt eggyel alacsonyabb díjövezetbe sorolták, így a virtuális díjszámítás alapján kevesebbet kell fizetni.

A Volánbusz több viszonylaton a vonatközlekedéshez igazította a menetrendjét.

A közlemény szerint Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: a jelentős árengedményeknek köszönhetően a Budapest és Székesfehérvár között vonatozóknak csak a 2010 óta érdemben nem emelkedett alaptarifákat kell megfizetniük a gyorsvonatokon is. Így azonos költséggel jelentősen több férőhely áll majd az utasok rendelkezésére az elővárosi járatokon, kényelmesebbé téve a vasúti közlekedést a főváros vonzáskörzetében. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium jövőképe alapján a korszerű közösségi közlekedés utasbarát, innovatív, fenntartható, integrált és rugalmas. A nagyarányú fejlesztések eredményeként a vasút a menetidők terén a buszközlekedéssel és az autózással szemben is versenyképes szolgáltatást kínál a Dunántúlon. A több járattal és olcsóbb utazással a teljes közösségi közlekedés vonzereje nő a térség nagyvárosai és a Balaton felé is.

Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: ahhoz, hogy a vasút még vonzóbb alternatívát jelentsen utasaik számára, a menetrendi és a tarifareformok elengedhetetlenek. Abban bízik, hogy a hétfőtől érvényes változások nemcsak a dunántúli közlekedőknek jelentenek átlagosan 10 százalékkal olcsóbb utazást, hanem a későbbiekben az utasbarát intézkedéseket más viszonylatokra is ki tudjuk majd terjeszteni.

A módosításokról részletesen a MÁV-csoport és a Volánbusz honlapján tájékozódhatnak az utasok.

Borítókép: utasok érkeztek a főváros Déli pályaudvarára a MÁV Csoport egyik modern Siemens Desiro szerelvényén