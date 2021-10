46 ezer látogatót fogadtak az Állattenyésztési és Mezőgazda Napok

Több mint 46 ezren látogattak ki szeptember 23. és 25. között Hódmezővásárhelyen a 28. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napokra. A pandémia miatt külföldről most keveseb­ben jöttek, de még így is 25 országból érkeztek vendégek. Antal Gábor, a Hód-Mezőgazda Zrt. vezérigazgatója bejelentette, jövőre május 5–7. között rendezik meg a 29. kiállítást.

A rendezvény számadataiban minden szinten hozta a körülbelül 15 százalékos különbözetet a legutóbbi, 2019-ben megrendezett állattenyésztési napokhoz képest, amit a szervezők egyértelműen a pandémiának tudnak be – derült ki a lapunkhoz eljuttatott közleményből.

A tej népszerűbb volt, mint két éve

A három nap alatt 46 149 látogató lépett be a kiállítás területére, ami 14 százalékkal kevesebb, mint 2019-ben volt. A vírushelyzet miatt idén sokkal kevesebben érkeztek Szerbiából és Romániából is, mint egy átlagos esztendőben, de a nemzetközi sátor regisztrációs adatai szerint még így is 25 ország 200 látogatóját fogadták.

A rendezvény közkedvelt eleme a tejkóstolás.

Idén több tej fogyott a tejivóban, mint legutóbb, most 1745 litert ittak meg a látogatók, míg 2019-ben 1640 litert. Mint ismeretes, a kiállítási tehenek pasztőrözött tejével kínálják a résztvevőket.

Az állattenyésztőket számos szakmai programmal vár­­ták. Eredményes volt a juh- és bárányhúsfogyasztást nép­­szerűsítő spanyol–magyar mul­­tiprogram rendezvénye. Az állattenyésztési napok helyszínén ülésezett a Magyar Állatorvosok Világszövetségének elnöksége is, akik 5 országból, Magyarország mellett Romániá­ból, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából érkeztek.

Kevesebb sertést hoztak a vártnál a kiállítók

Az állatfelhozatal mindig hű lenyomata az adott esztendőnek, most is jól tükrözte a jelenlegi piaci és állategészségügyi helyzetet. Az idei kiállításon alacsonyabb létszámban állítottak ki tejelő- és húsmarhá­kat, az állategészségügyi hely­­zet miatt kevesebb sertést hoz­­tak a gazdálkodók annál, mint amennyit vártak a rendezők. Ugyancsak kevesebb volt a juh tenyészállat is, de kisállatból, főképpen galambból jóval többet hoztak, mint korábban. Minden évben nagy sikert arat az üvegfalú halas kamion is.

Lóból körülbelül ugyanannyi egyedet lehetett látni az állattenyésztési napokon, mint az előző kiállításokon.

Az idei év kiemelt lófajtája a gidrán volt, amely várakozáson felüli felhozatalt mutatott.

A hazai Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesületéhez tartozó lovak mellett hazánkból elszármazott gidránokat is láthatott a közönség Bulgáriából, Horvátországból és Romániából. A Hód-Mezőgazda Zrt. sikernek könyveli el, hogy a külföldi tenyészetek is egyre jobban figyelemmel kísérik a vásárhelyi kiállítást.

Jövőre a szokott időben: május 5-től 7-ig

– A legnagyobb tisztelet és köszönet a kiállítóinkat illeti. A közös munka és szakmai együttműködés idén is azt eredményezte, hogy gördülékenyen folytak a programok, a kiállítók magas szakmai szinten jelentek meg állataikkal és standjaikkal – áll a közleményben.

Antal Gábor vezérigazgató már a kiállítás jövő évi időpontját is bejelentette, ami ismét a jól bevált tavaszi időpontban lesz, 2022. május 5–7. között, szintén csütörtökön, pénteken és szombaton.