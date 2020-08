A mezőgazdaság foglalkoztatta főként a diákokat a vakáció alatt

A diákszövetkezeteknél főleg irodai munkát vállalhattak idén a fiatalok, vagy ha időben jelentkeztek, a települési önkormányzatok, kulturális intézmények foglalkoztatták őket. A járvány következményeként előbb a foglalkoztatási létszám csökkent, majd júliusban az időjárás hátráltatta a munkakezdést.

A diákmunkára jelentkezőket egyértelműen motiválja, ha is­­merős társaságban, barátaikkal tölthetik le a napi munkaidőt. Ezt több, munkavállalói, közvetítői és munkakereső oldalról is megerősítették kérdésünkre.

Kevesebb diák kellett

Csongrád-Csanád megyében harminc százalékkal kevesebb diákot igényeltek a munkáltatók idén, Békés megyében pedig ötven százalék alá esett a diákfoglalkoztatás – mondta a nyári foglalkoztatási szezon kezdetén kérdésünkre Szolga Judit, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet dél-alföldi régióvezetője. Hozzátette, a szünidei 1-2 hónapra azokat várják az áruházak, akik az iskolaidőszak alatt is dolgoztak, így van már gyakorlatuk.

Kitartó fiatalok

A tapasztalatok szerint részben a szülők szorgalmazzák a fiatalok nyári munkavállalását. Most, augusztus második feléhez közeledve beigazolódtak a korábbiak a foglalkoztatási létszám kapcsán – mondta lapunknak Szolga Judit. Idén a diákokat főként a mezőgazdaság foglalkoztatja, miközben a júliusi változékony időjárás miatt két hetet csúsztak a munkák, utána viszont egyből megugrott a feladatmennyiség. Úgy fogalmazott: személy szerint nagyon büszke a diákokra, hiszen megduplázták a korábbi létszámot, így kétezernél is többen dolgoztak idén a szektorban. Az időjárás elég változatos volt, nehezen lehetett kiszámítani a menetrendet, de a diákok ezzel együtt is megcsinálták a vállalt feladatokat. Nem volt egyszerű, de kitartóan dolgoztak. A mezőgazdasági munkákon kívül az élelmiszeriparban sem csökkent a megrendelésszám, csomagolói munkákra, anyagmozgatásra jelentkezhettek.

Extrákra gyűjtenek

A vásárhelyi önkormányzatnál minden évben ugyanolyan létszámban foglalkoztatnak fia­­talokat, idén júliusban és augusztusban is tíz-tíz 16 és 25 év közötti tanulót vártak – mondta kérdésünkre Nagyné Tari Ibolya, a személyzeti csoport vezetője. Hozzátette: páran visszatérnek az előző évekről, de mindig azt a gyakorlatot követik, hogy az először jelentkezőket veszik fel a foglalkoztatásra. Mint mondta, ez a legigazságosabb megoldás. Előfordult már áprilisi igénylés, másoknak viszont a szülei keresték fel a hivatalt. A diák munkavállalók a polgármesteri hivatal irodáiban, a szervezeti egységeknél kapnak főként iratrendezési feladatokat vagy adatrögzítést. Csupa pozitív ta­pasztalatról tudott beszámolni a munkaadó, elvétve elégedetlenek csak az elvégzett munkával. A támogatott foglalkoztatásban alkalmazott fiatalok nettó 80 ezer forintot kapnak a napi 6 órás munkáért. A fiatalok egyébként főként pluszkiadásaikra, új kerékpárra, esetleg KRESZ-vizsgára gyűjtenek.