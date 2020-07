A válságban sem kellett elbocsátani senkit a Picktől

Ötezer embernek segít a Pick Szeged Zrt. ma is futó, járvánnyal összefüggő adományozási programja, a koordinálásban a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club segít. A veszélyhelyzetet sikeresen túlélte a cég, eredményességük valamelyest romlott, ám szerencsére senkit sem kellett elbocsátani.

A járvány következményei sokaknak jelentenek megpróbáltatást, a Pick Szeged Zrt. tízhetes adományozási programot indított a rászorulóknak ott, ahol rendelkezik a cég telephellyel. Erről, valamint a társaság „válságüzemmódjáról” is kérdeztük az új vezérigazgatót, Takács Istvánt.

– Mi alapján választották ki a leginkább segítségre szorulókat?

– Az adományozás során a helyi önkormányzatokkal és szervezetekkel együttműködünk, így a támogatottak között nehéz sorsú bajai és szegedi családok, az alsómocsoládi idősotthonban élők és a szegedi klinika egészségügyi dolgozói is ott vannak. A kórházi felajánlásaink koordinálásában a szegedi Szent-Györgyi Albert Rotary Club segít.

Tápláló ételek

– Mi van egy családi, egy idős­otthoni csomagban?

– Ezek az adományok jellemzően Pick sertéspárizsiból, kenőmájasból, Herz Gála sült sonkából állnak, de mindkét márka kolbászait is benne találják. A klinikáknál inkább a kisebb kiszerelésű, praktikus, könnyen – akár munka közben is – fogyasztható termékösszetétel kialakítására törekedtünk. A családoknál szempont volt a változatos, tápláló étrend, a rövidebb és hosszabb lejáratú termékek optimális kombinációja.

– Hol tart az adományozás?

– Túl a felén, hetente ötszázan kapnak magas tápértékű, minőségi húskészítményt, egy négyfős családdal számolva heti öt kilogrammnak megfelelő mennyiséget jelent. Mire a végéhez érünk, ötezer embert sikerül elérnünk.

Védelmi intézkedések

– A Picket is érintette a járványhelyzet, hogyan élték túl?

– A szárazáruk és az egyéb húskészítmények előállítása mindig is rendkívül szigorú élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírások mentén történt, a járvány idején tovább szigorodtak a szabályok. A telephelyi beléptetésnél hőmérőket, hőkamerákat alkalmaztunk, hogy lázas munkavállalók ne léphessenek be. Kollégáink betartották az országos és a cég által hozott védelmi intézkedéseket, hisszük, ennek is köszönhető, hogy nem volt fertőzött a dolgozóink között.

– Akadtak termelési nehézségek?

– A munka megszervezése a szokásosnál nehezebbnek bizonyult, kevesebb kollégával kellett ellátnunk a feladatokat, sokan maradtak például otthon gyerekükre vigyázni. Emellett voltak hetek, amikor a termeléshez szükséges anyagok biztosítása is nagyobb erőfeszítést igényelt, hiszen a nemzetközi közúti közlekedés lassabb volt, mint korábban. Ezzel együtt a terveinkhez közeli teljesítményt várunk az első félévben, ugyanakkor a tavalyihoz képest az árbevétel kismértékű növekedése mellett az eredményességünk romlott. Ennek oka az alapanyagpiacon végbement jelentős áremelkedés, ami a költségeink között megjelent, de azt az értékesítési árainkba nem tudtuk beépíteni.

Olcsóbb termékek

– Volt elbocsátás, vagy éppen kevés volt a munkaerő a főleg kezdetben megnövekedett igényekhez?

– Fontosnak tartottuk, hogy dolgozóinknak a lehető legbiztosabb hátteret nyújtsuk a nehéz hónapokban, így nem váltunk meg munkatársunktól a járvánnyal összefüggésben. A termelési igényekhez szükséges létszámot folyamatosan tudtuk biztosítani.

– A vártnál rosszabbul teljesítő mohácsi vágóhídnak van hatása a Pick termelésére, eredményességére?

– A vágóhíd és a Pick ugyan szorosan együttműködő, de két önálló gazdasági egység. Ennek megfelelően Mohács tervezettnél gyengébb teljesítménye nincs hatással a működésünkre.

– Változtatott valamit a koronavírus-járvány a termékszerkezeten?

– Mi is megéreztük, hogy a fogyasztók elbizonytalanodtak, így kissé növekedett az olcsóbb termékek iránti kereslet. Erre a változásra természetesen nekünk is reagálni kellett, módosítottuk is a termékportfóliót. Bízunk benne, hogy az élet újraindulása után viszonylag hamar ismét egyre többen engedhetik meg maguknak a prémium termékeket is.