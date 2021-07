Az árpával kezdődött az aratás – Fotók

Ha beérett az árpa, nem szabad vele várni, sürgősen le kell vágni, mert egy vihar könnyen kiveri a szemet a kalászból – a búza többet kibír a táblán. Megyénkben is elindultak már a kombájnok, igazi aratási idő volt egész héten.

Még Péter-Pál napja előtt, hétfőn learatta az első idei árpát Domaszék határában Ördögh Imre egyéni vállalkozó. Nem a sajátját, ő bérmunkában dolgozik kombájnjaival. Az egyikkel a Maty-érhez közel találkoztunk, a másfél hektár őszi árpával viszonylag gyorsan végzett a munkagép.

– Ez körülbelül 40 mázsás termésátlag, szerintem idén felénk maximum 60 mázsa lehet majd hektáronként idén, jobb nem nagyon – mondta a kánikulai késő délelőtt, amikor a tábla túlsó felén fordult a hangosan poroló kombájn. Azt még hozzátette, hogy a kétsoros sörárpa tud majd 80 mázsát is, de ezen a környéken azt nem termelik.

Megtudtuk, ha az árpa beérett, azt minél előbb le kell aratni, egy közepes vihar is könnyen kiveri a kalászból a szemet.

A búza ilyen szempontból kevésbé kényes, valamivel többet kibír a táblán beérve. Laikusként megdicsértem a kombájnost, hogy pont teljes szélességű volt a legutolsó sáv, amikor végzett, de kiderült, ez inkább véletlen. Nem igazán méricskélik, a kombájn asztalát ugyanis meg lehet felezni, sőt egynegyedre is állítható, ha úgy jön ki az utolsó forduló.

A vállalkozó hosszú évek óta arat a régi ügyfeleknek, ismerős gazdáknak, van, akinél 50 hektárt vág le, de volt már példa egészen kis parcellára, 0,2 hektárra is. Bezdán Dezsővel több mint 10 éves a munkakapcsolatuk, nem tartják számon, mikor kezdődött.

– A Hambár Kft.-nek adom le az árpát, de viszek egy utánfutónyit haza is, jó lesz otthon a tyúkoknak és az egyéb jószágoknak – mondta a gazda, amikor rácsodálkoztunk arra, hogy a kombájn a pótkocsis szerelvény mellett egy közepes méretű utánfutót is megtöltött árpával. A rendszer természetesen a nagy tömeghez, a teherkocsi platójához van beállítva, nem is célzott tökéletesen, de nem ment kárba a mellé hullott szem, hiszen előrelátóan fóliát terítettek az utánfutó alá. Látszott, nem először csinálják már így.

Miközben fotós kollégámnak mutatta az árpát Bezdán Dezső, dicsérte a termést, hogy milyen szép a szem, ezúttal is jól dolgozott a kombájnos. De azt is hozzátette, hogy a föld, tábla is szép volt, úgy pedig könnyű.

A hiedelem úgy tartja, hogy Péter-Pál napján szakad a búza gyökere, az aratás a hagyomány szerint ekkor kezdődik, persze, nem a búzával, hanem az előbb érő árpával, illetve repcével.

A régi időkben ez a dátum dologtiltó nap volt, sokszor csak jelképesen, egy-egy kaszasuhintással kezdték meg a munkát. Ma Magyarországon egy ember évente átlagosan 36-37 kilogramm kenyeret fogyaszt, a Nyugat-Dunántúliak ennél kevesebbet, évente 26-ot, míg az Észak-Alföldiek jóval többet, majdnem 53 kilót esznek meg.