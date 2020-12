Ha vége a felújításnak, élettel telik meg a makói Korona Szálló

Ismét munkások dolgoznak a makói Korona épületén – ezúttal a földszint bal szárnyán. Ha nagyjából fél év múlva befejeződik a felújítás, átalakítás, a belváros legpatinásabb épületének minden része élettel telik meg.

Odabentről fúrás, kalapálás hangja hallatszik ki, az épület előtt sittgyűjtő konténer áll, amelybe időről időre hozzák talicskán a törmeléket – a járókelők ennyit tapasztalhatnak ezekben a napokban a makói Korona földszinti részének felújításából. Mint Barna Gábor projekt- és marketingvezetőtől megtudtuk, az átalakítás egy 220 milliós pályázati projekt talán legfontosabb eleme.

Ennek köszönhetően az épületben turisztikai fogadótér alakul, ahol az interaktív információszerzésen túl kényelmi és turisztikai szolgáltatások is elérhetőek lesznek. Itt mutatják be Makó turiszikai-várostörténeti filmjét, mely Makovecz Imre organikus építészetének szellemi hátterét világítja meg és ezen a helyen alakítanak ki egy szalont, ahol Rilke-versek ihlette 13 egyházi témájú kép lesz megtekinthető, miközben a verseket is meg lehet hallgatni. Ugyanitt helyezik el a belvárosi makói Makovecz-épületeket ábrázoló maketteket, és ide fog költözni az InfoPont a Csipkesorról.

A Koronát érintő felújítás 160,4 millióba fog kerülni. A kivitelező az a Maros Projekt Kft., amelyik az emeleti részt is felújította.

Az itteni munkával ígéretük szerint 5 hónap múlva végeznek.

Azt is megtudtuk, hogy az Igazgyöngyök útja nevet viselő projekt részeként külső munkákra is sor kerül. Megújul a Szent István király plébániatemplom mellett lévő park, a Szent István térnél lesz egy növénylabirintus, amely Makovecz Imre munkásságát fogja bemutatni,a Búza utcánál pedig játszótér épül. Ezen kívül épül egy ivókút a Csipkesoron, valamint információs táblákat raknak ki 11 helyen.