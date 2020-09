Jön a földaukció harmadik üteme

Szeptember 21-én indul a földértékesítési program harmadik üteme, az Agrárminisztérium célja továbbra is az osztatlan közös földtulajdon felszámolása, ami a magyar mezőgazdaság fejlődésének egyik legnagyobb gátja.

A 2019. év végi adatok szerint mintegy 2,4 millió hektáron 1,06 millió darab földrészlet állt osztatlan közös tulajdonban. Ezeken a területeken a valódi tulajdonosi szemlélet csak nehezen valósulhat meg, visszafogottabbak a fejlesztések. A több mint 6300 ingatlanra most bárki tehet vételi ajánlatot elektronikus úton, egészen október 21-ig.

Az idén két ütemben meghirdetett, összesen több mint 15 500 három hektár alatti ingatlan csaknem 60 százalékára volt érdeklődés. Az átlagos ajánlati ár nagyjából egymillió forint lett hektáronként. Az értékesítés első két ütemében 5550 hektárnyi területet adott el az állam, amelyből több mint ötmilliárd forint bevételhez jutott.

A harmadik ütemben – tekintettel a július elsején hatályba lépett földalapról szóló törvény változására – a Nemzeti Földügyi Központ árverés mellőzésével, hirdetményes úton 10 hektárt meg nem haladó területek értékesítésére is jogosult. Vagyis szeptember 21-én meghirdetnek több mint 1400 darab, három és tíz hektár közötti földterületet, összesen 7300 hektárt. Ezen túl az első két ütemben nem értékesített három hektár alatti földeket is újra közzéteszik, így 2300 hektár megvásárlására nyílik ismét lehetőségük az érintetteknek.

A gazdáknak az első két ütemhez hasonlóan most is 30 napjuk lesz pályázni az egyszerű ügyfélkapus regisztrációt követően. Ahogy a korábbi aukcióknál, most is az állam fizeti az értékbecslés költségeit az egy hektár alatti területeknél, ezzel is csökkentve a földet szerzők költségeit.

A Nemzeti Földügyi Központ munkatársai arra törekszenek, hogy a lehető legkevesebb személyes kontaktus mellett kínálják fel a magyar gazdáknak az állami földvásárlás lehetőségét. Az értékesítésre meghirdetett földek listája a nfk.gov.hu oldal mellett a kormany.hu portálon is elérhető lesz, illetve az érintett települések az önkormányzati honlapokon is közzéteszik a megszerezhető területeket.