Megkezdődhet a harmadik szegedi híd tervezése

Egy lépéssel közelebb.

A kormány 82 milliárd forintot biztosít kiemelt társadalmi igényeken alapuló újabb gyorsforgalmi, főúti, települési elkerülő, csomóponti és hídfejlesztések előkészítésére, így hetvennégy újabb közútfejlesztés tervezése kezdődhet meg – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium vasárnap az MTI-vel.

Több más beruházással együtt Szegeden a Tiszán épülhet meg majd az új híd, ennek a tervezése is megkezdődhet.

A legújabb kötelezettségvállalás 2021 és 2026 között fedezi a beruházások előkészítésével kapcsolatos költségeket, csak jövőre több mint 26 milliárd forint értékben. A forrás biztosításával a projektek haladásához szükséges következő munkafázis finanszírozása, és így végrehajtása vált lehetővé.

Augusztusban lapunk arról számolt be, hogy a megyénket érintő beruházásról a május 26-án megjelent Közlönyben is szó esett, ott a vasúti közlekedés fejlesztése mellett a vegyesforgalmú Tisza-híd építését tüntették fel, idén decemberben pedig már arról írtunk, hogy 80-100 milliárd forintos fejlesztési csomagot dolgoz ki a megyei önkormányzat a 2021–2027 közötti időszakra, melynek egyik legfontosabb része a harmadik Tisza-híd, amivel a kerékpáros-elvezetést is megoldják, hiszen évről évre egyre több biciklis baleset történik a Belvárosi-hídon.