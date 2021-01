Megújul a fénytechnika

Nagy felújításra minden bizonnyal kevés lenne a megnyert pályázati forrás, ezért inkább a fénytechnikai eszközparkját modernizálja a Szentesi Művelődési Központ.

Korábban sok esetben bérelniük kellett a technikát, sőt, volt olyan produkció is, amit a nem megfelelő színvonalú világítás miatt nem tudtak elhozni a városba.

Az intézmény nemrég csaknem hétmillió forintot nyert lé­­tesítményfejlesztés támogatására. A pénzből az elavult világítástechnikájukat modernizálják.

– Nagy volumenű felújításra kevés ez a pénz, ezért úgy döntöttünk, hogy a fénytechnikai eszközparkunkat fejlesztjük

– magyarázta Vecseri Lilla.

– Olyan modern fénytechnikai eszközöket szereztünk be, amelyek a produkciók, a színpad megvilágításához szükségesek. Sajnos a meglévő technikánk már elavult, eddig is bérelnünk kellett a megfelelő világítást. Ennek költsége pár százezer forinttól a milliós tételig terjedt, így volt, hogy emiatt kellett lemondanunk egy fellépőről

– tette hozzá az intézmény megbízott vezetője.

A világítás fejlesztésén túl kisebb átalakítások, felújítások is zajlanak: a közeljövőben fejeződik be az ifjúsági házban a tavasszal megkezdett irodaszint és a szakköri termek felújítása, a földszinten pedig a vetítőtermet alakítják át. A munka során kikerülnek a székek, de megszüntetik a terem lépcsőzetes kialakítását is. A büfét is újragondolták, és teljesen átalakítják, hogy otthonosabbá váljon. Az átalakított büfét később külsős bérlők is használhatják.

