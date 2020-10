Nem mozdultak az árak

2,3 millió tojás fogy évente Magyarországon, ennek egyötöde import és csaknem háromtizede még mindig klasszikus háztáji. A Mars téri piacon 35 és 55 forint között változik a darabár, igaz, az utóbbi már „megszólal”.

– Az előrejelzések szerint a belföldi termelésből az idén is 1,1-1,2 milliárd darab tojásra lehet számítani – közölte a Magyar Tojásszövetség titkára. Molnár Györgyi a hét elején a mai tojásvilágnap alkalmából tartott online sajtótájékoztatót, minden évben október második péntekje a jeles nap.

A nagyüzemi tojástermelés az első fél évben 540 millió darabra csökkent, míg tavaly az első hat hónapban 580 millió volt. Az elmúlt évek hazai összfogyasztása, felhasználása nem nagyon változott, 2,3 milliárd darab körül alakul. A belföldi igény felét az üzemi termelés, 28 százalékát a háztáji teljesíti, az import pedig 21-22 százalék. Becslések szerint a háztáji termelés 600 millió darab, az import 480-520 körül mozog évente.

Mozdulatlan ár

A Mars téri piacon mindhárom kapható, persze legtöbb a hazai, üzemi termelésű, ilyet – ráckeveit és kerekegyházit – kínálnak Kotogány Jánosék is. Bár az általános élelmiszerár-emelkedés közepette többször is felröppent a hír, hogy elszabadul a tojás ára, ez nem történt meg.

– Húsvét előtt emeltek 2 fo­­rintot a darabáron a beszállítóink, közvetlen az ünnep előtt is akartak, de az már nem történt meg – mondta Kotogány János, hozzátéve, azóta gyakorlatilag mozdulatlan az ára. Igaz, mostanában is volt 1 forintos emelés, azt el kellett fogadniuk, mert a legszebb tojásra vonatkozott, de ezt a fogyasztói árban nem látta viszont a vevő.

Sándorfalvi tyúkok

– Az áremelkedés ellen hatott az a keresletcsökkenés is, amit a járvány miatt leálló, bezáró cukrászdák és éttermek ki­­esése jelentett – magyarázta az árus. A legszebb tojás a standjukon 55, a legkisebb 35 forintba kerül, kilóra pedig 750-850 forint között mozog.

Klasszikus kistermelői tojás is bőven van a Mars téren, a sándorfalvi Cseresnyés Pálné 50 forintért kínálta darabját – ottjártunkkor volt még négy 10-es doboza. Mellette paprikakrém, frissen gyalult tök és nemrég szedett spenót is volt az asztalon, ami a ház körül termett.

Volt már drágább is

2014 óta folyamatosan nő az egy főre jutó belföldi fogyasztás, míg 2017-ben átlagosan 238 darab tojást ettünk meg egy év alatt, tavaly már 240-et. Molnár Györgyi a termelői árakról megjegyezte, hogy az idei első fél év átlaga nettó 22,96 forint volt. Ez ugyan 10 százalékkal magasabb, mint a 2019. évi azonos időszakra eső, de tavaly 4 százalékos árcsökkenést könyveltek el a megelőző évhez képest.

– A bolti árak idei első féléves átlaga darabonként nettó 42,19 forint volt. Az emelkedés követte a termelői árak változását, ám így sem érte el a fogyasztói ár a 2018-as szintet – mondta a tojásszövetség titkára.

Ökológiai lábnyom

A boltok polcain többnyire háromféle tartásból származó tojással lehet találkozni: az EU konform 3-as kódú ketrecesnél a legalacsonyabb az ammónia- és a szén-dioxid-kibocsátás, ennek a legkisebb a földterület- és az ivóvízigénye, ez kíméli legjobban a Földet. A mélyalmos és madárházas 2-es kóddal jelölt tartás ökológiai lábnyoma már nagyobb, ahhoz pedig, hogy minden magyar fogyasztó szabadtartásból származó 1-es kódú tojást egyen, egy Pécs nagyságú területtel többet kellene a tojótyúkoknak az országból kihasítani.