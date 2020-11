Optimisták voltak a Szegedi Vadasparknál

A Szegedi Vadaspark és a Szabadtéri Nonprofit Kft. idei évi kilátásaival folytatjuk cikksorozatunkat, amiben azt nézzük meg, hogy milyen hatással van a koronavírus-járvány a kizárólag városi tulajdonú cégekre. Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, hogy kitaláljuk: pocsék évük van a szegedi cégeknek, és még nincs is vége 2020-nak, a koronavírus-járvány második hullámának.

Valamivel kevesebb veszteséggel zárhatja az évet a tervezettnél a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. a tervek szerint. A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsághoz benyújtott üzleti tervből kiderül, hogy a városi tulajdonú cég működését is súlyosan érintette a koronavírus-járvány. A legnagyobb probléma az volt, hogy a Dóm téri színpad teljes programját le kellett mondaniuk. A jegyek visszaváltását május 19-én jelentették be, és összesen 275 millió forintot utaltak vissza az embereknek.

Volt egy kis jó is

A sok rosszban volt egy kis jó is: az újszegedi előadásokat végül meg tudták tartani. Viszont át kellett szervezni a REÖK összes kiállítását is. Ezek közül volt olyan, amit online rendeztek meg. És mivel nem voltak előadások, bevétel sem akadt. Az előző évihez képest 488 millió forinttal kevesebb folyt be, és a támogatás is csökkent. Az elmaradt előadások miatt nem is költött annyit a gazdasági társaság. Nem kellett kifizetniük a műszaki és produkciós költségekre 669 millió forintot. A Szabadtéri még 8 százalékos béremelést is tudott adni a dolgozóknak. Így most úgy számolnak, hogy a tervezett 127 millió 225 ezer forint helyett 99 millió 937 ezer forint lesz a veszteségük.

Nyereséges lehet

Optimisták azonban a Szegedi Vadasparkban az üzleti terv összeállítói. Az állatkert március 16-án zárt be és május 4-én nyitott ki újra. Ahogy Szegeden szinte mindenki, ők is megérezték a külföldi turisták elmaradását, és gyerekcsoportok is jóval kevesebben látogattak ki a parkba. Azt írták, hogy az említett okok miatt nagyjából 45 millió forinttal lesz kevesebb az árbevétel, mint 2019-ben volt. Megemlítik azt is, hogy ebben az időszakban emelkedett a takarmány ára és az új orrszarvú-bemutató is sok pénzbe került. A parkban korábban úgy kalkuláltak, hogy csaknem 30 millió forint veszteséggel zárnak, azt azonban később módosították, mégpedig 522 ezer forint nyereségre.

De jött a második hullám

Fontos azonban kiemelni mindkét vállalkozásnál, hogy amikor ezeket a beszámolókat készítették, még nem értünk el a koronavírus-járvány második hullámához. Azóta azonban a vadasparkot újra be kellett zárni legalább egy hónapra, és a Szabadtéri Nonprofit Kft. sincs jobb helyzetben.

A cégek módosított üz­leti terveiről múlt pénteken kellett volna tárgyalnia a közgyűlésnek, de az a rendkívüli jogrend bevezetése miatt most is elmaradt. Azok a képviselők, akik tagjai valamelyik bizottságnak, véleményezhették ugyan a dokumentumot, de az elfogadásáról végül Botka László polgármester döntött egy személyben.