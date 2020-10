Számos fejlesztés megvalósult Forráskúton

A mórahalmi járásban fekvő homokháti kistelepülés, Forráskút önkormányzata aktívan és sikeresen pályázott a Vidékfejlesztési Programban meghirdetett felhívásokra, aminek eredményeképpen a községnek számos fejlesztést sikerült megvalósítania.

A község lakói jellemzően mezőgazdasági, kertészeti tevékenységgel foglalkoznak, mindez meghatározta a helyi önkormányzat terveit, elképzeléseit. A mórahalmi járásban fekvő homokháti kistelepülés önkormányzata és a tulajdonában lévő Tátika Kft. sikeresen pályázott a településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciójára, többfunkciós közösségi tér létrehozására, fejlesztésére és energetikai korszerűsítésre.

Többek között megújították a főtéren található művelődési ház energetikai rendszerét csaknem 59 millió forintból, amelyből majdnem kereken 50 millió forint volt az állami támogatás. Elkészült a fűtéskorszerűsítés, a nyílászárócsere, a külső hőszigetelés, napkollektorok és napelemek kerültek a tetőre a megújuló napenergia hasznosítására.

A Tátika Gazdaságfejlesztő, Szolgáltató és Információs Nonprofit Közhasznú Kft. jóvoltából megvalósult a volt ABC épületének energetikai korszerűsítése és funkcióváltása is. A projekt teljes költsége ebben az esetben 58 millió 777 ezer forint volt, mintegy 50 milliós támogatás mellett. A felújított épületet közösségi bemutatótérként használják majd a jövőben, amely a helyi termelők számára is megjelenési lehetőséget biztosít. Megvalósult még az épület teljes külső-belső felújítása, energetikai korszerűsítése is, illetve parkoló is épült.

Az önkormányzat sikeresen pályázott a külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére kiírt tenderen is, amelyen így több mint 7 millió forint támogatást nyert a falu egy erőgép beszerzésére.