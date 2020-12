Székkutason termett legjobban a kukorica

Idén összesen 38 kukoricahibridet tesztelt országos fajtakísérletében a vetőmag terméktanács, a gabonatermesztők szövetsége és az agrárkamara. Ez már a 14. gazdálkodók számára segítséget nyújtó program, amelyben helyszínként Székkutas is részt vett, míg a vetőmagtermelők közül a szegedi Gabonakutató és az Agromag szerepelt a megmérettetésben.

A kukorica az egyik legfontosabb és legnagyobb területen termelt szántóföldi növény Ma­­gyarországon.

– A gazdálkodók részéről jo­­gos igény, hogy a termesztésbe kerülő fajtákról objektív információval rendelkezzenek. Posztregisztrációs kísérletünk ebben nyújt nekik segítséget, immár tizennégy esztendeje – mondta Takács Géza, a Vetőmag Szövetség és Terméktanács elnöke.

Ajánlati fajtalista

Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének első embere azt hangsúlyozta, hogy a tavaszi, tíz héten át tartó aszály jelentősen hátráltatta a kukorica kelését, így az idei vizsgálatok jól mutatják, hogy mely hibridek képesek tolerálni ezeket a szélsőséges időjárási körülményeket.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke kiemelte, immár harmadik éve állítanak össze ajánlati fajtalistát kukoricára. Őszi búzára másodszor „rakják” ezt össze, idén pedig a káposztarepcével bővült a kísérletbe bevont növények köre.

Hazai pálya

Idén 38 hibridet vetettek el a Nébih növényfajta-kísérleti állomás hálózatában – Szombathelyen, Tordason, Abaújszántón, Iregszemcsén, Eszterágpusztán, Jászboldogházán, Székkutason, Mezőhegyesen, Jánoshalmán és Hajdúböszörményben, egymástól eltérő adottságú földterületeken. A fajtákat idén is közjegyző előtt kódolták, a visszakódolást a végleges kiértékelés után – a koronavírus-járvány miatt – egy online rendezvényen tették meg.

A vetőmagszövetség és az agrárkamara portáljáról is le­­tölthető kísérletek eredményei­ből kiderült, hogy Csongrád-­Csanád megyéből a szegedi Ga­­bonakutató Nonprofit Kft. a GK Bajnok, míg az Agromag Kft. a Salonta fajtával nevezett. Az előbbi valamivel az országos ho­­zam felett,13,35 tonnát produkált hektáronként, az utóbbi „csupán” 11,76 tonnát. Hazai pá­­lyán – közeli, megyei táblán –,

Székkutason azonban mindkettő bőven a 15 tonnás országos átlag felett szerepelt, a GK Bajnok csaknem egy tonnával, a Salonta több mint 6 mázsával tudott többet hektáronként.

Szemnedvesség

Ezzel együtt nagyon jó föld van Székkutason a kukoricának, a 19 vizsgált korai érésű fajta átlaga itt volt a legmagasabb. (A középérésűeknél sem adta alább a „bronznál”.) A betakarítási szemnedvességben is jó, vagyis a harmadik helyen végzett a megyei kísérleti terület, a korai fajta 16,88 százalékánál csak Jánoshalmán és Mezőhegyesen maradt kevesebb víz a kukorica vetőmagban. Gyorsaság tekintetében is aranyérmes Székkutas: átlagosan csupán 73 nap telt el a vetéstől a virágzásig, szemben a 76, illetve 79 napos szomszédokkal, Békés és Bács-Kiskun megyével.

A kísérlet több tényezőt is vizsgált, egyebek között a szálszilárdsági hibákat, a megdőlt, illetve a letört tövek számát is. Ezeken a területeken is jól szerepelt a két megyei vetőmag, illetve bizonyított a székkutasi termőterület is.

A kedvező időjárás mellett a jó vetőmag is kell a szép kukoricához.

archív Fotó: karnok csaba