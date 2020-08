Tenger helyett több Mórahalom

Idén is osztályozhatták Mórahalom turisztikai szolgáltatásait az ideérkező látogatók. Az összesített turisztikai elégedettségi index szerint a település idén is jelesre vizsgázott, a vendégek az összes eddiginél magasabbra, 4,78-ra értékelték a kapott élményt. A felmérésből az is kiderült, hogy a városba érkező vendégek majdnem fele külföldi nyaralás helyett választotta a belföldi pihenést.

A Móra-Tourist Nonprofit Kft. ötödik éve minden nyáron végez komplex turisztikai elégedettségmérést a Mórahalomra látogatók körében. Ez személyes megkérdezéssel zajlik, így lehetőség nyílik a vélemények pontosabb megfogalmazására. Külön kérdések foglalkoznak a javítandó területekkel. A tavalyi vélemények alapján hozott intézkedések látható eredményt hoztak, idén még tovább nőtt a vendégek elégedettsége a fürdőben a tisztaság, a vendéglátás színvonala, a wifi minősége, valamint a gyógyászati szolgáltatások minősége kapcsán.

Idén a járványhelyzet kapcsán is kérdezték a vendégek véleményét. Egyik fontos információ, hogy a megkérdezettek több mint fele, 55,7 százaléka tervezi további utazását még az idei évben településünkre, amennyiben a járványhelyzet ezt lehetővé teszi.

A vírushelyzet kapcsán a megkérdezettek előnyként említették a zsúfoltság hiányát, a fürdő bejáratánál kihelyezett kézfertőtlenítőt, a fürdőben található nagy füves területet, és a város adta általános biztonságérzetet.