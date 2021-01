Változtak a jótállás szabályai: már nem köthető az eredeti csomagoláshoz a csere

Január elejével életbe léptek a nyáron bejelentett jogszabályváltozások, amelyek a jótállásokat érintik. A legfontosabb tudnivalókat Horváth Károllyal, a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület elnökével tekintettük át.

– A módosításban a békéltető testületek javaslatai is szerepeltek, mert a gyakorlati problémák, a jogszabályok eltérő értelmezéseinek lehetősége is nehézkessé tette a jótállási jogok érvényesítését. A törvényalkotók a változtatáskor figyelembe vették, hogy milyen nagyot változott 2003 óta a fogyasztói társadalom, új, korábban nem alkalmazott értékesítési csatornák jelentek meg, és ezzel változtak az elvárások is – hangsúlyozta a szakember.

Akár három év

Az új szabályozás bevezette a „sávos” jótállást, így 10 ezer forint feletti termékeknél maradt az egyéves, de 100–250 ezres értékhatár között 2 éves lett. Negyedmillió forint felett pedig 3 esztendő a kötelező jótállása a január 1. után eladott termékeknek.

Új – ugyancsak a fogyasztók érdekeit védő – rendelkezés, hogy a jótállás meghosszabbodik azzal az időtartammal, amíg a terméket a vásárló nem tudta használni.

Maradt az a szabály, hogy az első három napon belüli meghibásodásnál az eladó köteles az árut kicserélni.

Egyéb problémánál, ha a termék nem javítható, akkor a vállalkozás köteles a terméket kicserélni, ha pedig erre nincs lehetőség, akkor 8 napon belül a vételárat vissza kell fizetnie.

Nyolc napon belül

Megtudtuk, a békéltető testü­let jelzésére döntött úgy a jog­­alkotó, hogy ha a termék három javítás után ismét meghibásodik, akkor a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül kicserélni, illetve ha arra nincs lehetősége, akkor a vételárat visszafizetni.

Ugyancsak a javaslatukra változtatták meg azt a korábbi gyakorlatot, amikor a cserét csak az eredeti csomagolással lehetett érvényesíteni. Ezután a vállalkozás, az üzlet a jótállási előírások szerint köteles eljárni akkor is, ha a vásárló az eredeti csomagolást nem őrizte meg.

Új termékkör

2021-től bővült a kötelező jótállások termékköre, így egyebek mellett napelemek, nyílászárók, riasztórendszerek is beletartoznak, ha az eladási ár a 10 ezer forintot meghaladja. Lényeges változás, hogy a szakvéleményekkel szemben kötelező elemeket határoztak meg.

– A szakértő köteles meghatározni a vizsgálati módszereit, nem elég az egyszerű ránézés utáni kinyilatkoztatás, így azt várjuk, hogy véget lehet vetni az ugyanazon sémára épülő szakvéleményeknek – emelte ki Horváth Károly.

Fontos új szabály az is, hogy a terméket 30 napon belül ki kell javítani, és ha ezt nem tudják megtenni, akkor muszáj cserélni.

A vállalkozásnak ezután kötelessége lesz írásban tájékoztatni a fogyasztót, ha 15 nap alatt előreláthatóan nem végez a javítással, vagy nem sikerül megoldania a cserét. Továbbá vissza kell térítenie a vételárat, ha a 30 napon belül javítási kötelezettségének nem tesz eleget.