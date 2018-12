Utolsó uzsonna a Pick múzeumában: 19 év, 160 ezer látogató - búcsúzott a bábuk ruháinak karbantartója is

Jövőkép



– A tárlat nem üti meg azt a színvonalat, amit a XXI. században egy múzeumlátogató elvár, ezért a vezetés úgy döntött, hogy a múzeumot bezárja, és megkezdi egy modern „virtuális kiállítás" anyagának a létrehozását, a legkorszerűbb számítástechnikai eszközökkel – érvelt a húsipari cég. Hangsúlyozták, a tárlat anyagait a jövőben megépülő, új készítményüzemben helyezik majd el, méltó körülmények közé (2018. október 17.: Az ELI és a sztráda között, a Hansával szemben tervezi a zöldmezős beruházást a Pick).

Szombaton volt nyitva utoljára a Pick Szalámi és Szegedi Paprika Múzeum a Felső Tisza- parton (2018. december 8.:). Az előző napon, péntek délután a kiállításon tartotta évzáró rendezvényét a megyei kamara kommunikációs és reklámklubja. Bár az eseményt úgy hirdették meg, hogy a 980 forintos belépőjegyre tekintettel önköltséges, a ház vendégei voltak a megjelentek.– Búcsúzni jöttem, textilrestaurátorként én készítettem a kiállítási bábuk ruháit, illetve raktam rendbe a falvakból fotók alapján összevásárolt korhű darabokat – mondja Katkóné Bagi Éva. Megtudtuk, a munkában nagy segítség volt Lele József, aki több száz cikket írt a szegedi szalámiról, és dolgozott is a gyárban, és aki unokatestvérével, Lele Ilonkával hozta létre az alapgyűjteményt. Ezek jól kiegészítették a Pick régi eszközeit, így állt össze a Tóth István „főrendezte" kiállítás.– Utoljára szeretném lefotózni, szinte minden ruhához kötődik valamilyen emlékem, vannak darabok apósomtól és anyósomtól is – mondja Éva, hozzátéve, az utolsó pillanatban mentették meg ezeket a ruhákat, ma már nem lehetne ilyen gyűjteményt összeállítani. Megtudjuk, az egyik világosbarna mellény Marosleléről származik, és kiderül az is, a csizmák többsége Kistelekről érkezett. A textilrestaurátor évi rendszeres karbantartásra is szerződött a Pickkel, így az egykor Varjas Miklós készítette bábuk ruhái ma is kifogástalan állapotúak. És megvolt még az a korabeli bőrtárca is az egyik köpenyzsebben, amit egy reklámklubtag tett oda sok-sok évvel ezelőtt, benne egy pénzérmével.– Fennállása, vagyis az 1999-es nyitás óta több mint 160 ezren látták a Pick és a paprika múzeumát, idén november közepére, egészen pontosan 19-ére pedig meghaladtuk a 10 ezres éves látogatószámot – válaszolja érdeklődésünkre Végh Gyula múzeumvezető. Korábban a 7-8 ezres szám volt a jellemző szám, utoljára a 2008-as válságot megelőzően volt ennyi látogatójuk. Mintha megérezték volna, de ezt már mi tesszük hozzá. A szakember a bezárással kapcsolatban elmondja, a kiállítás egy része valóban elavult, nincs benne a Pick jelene, a mai termelés, illetve a kínálat, és még kevésbé a jövője – a múlt az változatlanul rendben van.A reklámklub nem csak a belépőjegyet tekintve volt a „ház vendége", minden látogató megkapta a szokásos ellátmányt is, kezdve a három szelet eredeti Pick téliszalámival, a márka legexkluzívabb termékével. – Régen rendes friss fehér kenyérre tettük, de akadt olyan napunk is, hogy 170-en voltak nálunk, és kifogytunk belőle – mondja furcsálló tekintetünkre kissé szabadkozva Gyulainé Janik Zsuzsanna múzeumi asszisztens. Az utolsó uzsonnát így gluténmentes Abonett kenyérrel fogyasztottuk, elvitelre pedig egy dekagrammos eredeti szegedi fű-szerpaprika termékmintát kaptunk, ajándék képeslappal.Más forrásból megtudtuk, tervezte a gyűjtemény és az annak helyet adó termek felújítását a Pick, ám túl magas árajánlatokat kapott. Különösen annak tükrében, hogy ezen a helyen legkésőbb a 2020-as évek elejéig maradhatott volna a múzeum.