Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója lesz a TV2 csoport új tulajdonosa

A tranzakciók zárását és a Gazdasági Versenyhivatal hozzájárulását követően Vida József üzletember, a Takarékbank elnök-vezérigazgatójának érdekeltségébe kerül a TV2 médiaportfóliója - közölte a csatorna szerdán az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: az előzetes bejelentésnek megfelelően az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. szerzi meg a TV2-csoportot. A bizalmi vagyonkezelő társaság tulajdonosa Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója, aki alig egy hónappal ezelőtt, április 15-én jelentette be, hogy képviselői útján előrehaladott tárgyalásokat folytat a TV2 Média Csoport Zrt. megszerzésére.



Az üzletember a média mellett jelentős befektetésekkel rendelkezik a pénzügyi szektorban és a banki informatika területén, valamint az ingatlankezelés és a pénzügyi tanácsadás területein is.



A tranzakciók eredményeként a társaság közvetett módon 100 százalékos befolyást szerez a TV2 Média Csoport Zrt. fölött. A vagyonkezelő társaság tulajdonszerzéséhez a Gazdasági Versenyhivatal hozzájárulása is szükséges.



A tárgyalások nyomán a TV2 Média Csoport Zrt. 'A' és 'B' sorozatú részvényei közvetett módon az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt. befolyása alá kerülnek. Az összesen három lépcsőben megvalósuló tranzakciók zárását követően a társaság 100 százalékos mértékű közvetett befolyást szerez Magyarország legnagyobb, a TV2-vel együtt összesen 14 csatornából álló televízió-portfóliója fölött. Az Abraham Goldmann BV Zrt. végső befolyásszerzéséhez a GVH hozzájárulása is szükséges. A tranzakciókban érintett felek az adásvétel és üzletrész vásárlások részleteit üzleti titokként kezelik. A GVH eljárásától függően az Abraham Goldmann BV Zrt. tulajdonszerzése július végén zárulhat le - olvasható a közleményben.