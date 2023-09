Az előadás végigvezeti a nézőket Közép-Ázsia vidékein. A kazahsztáni Duo Korotin, az Echo of Asia cirkuszfesztivál Arany-díjasainak hand to hand száma szinte rácáfol a fizika törvényeire. Ezután Mongólia mesés világát idézi meg a Les Étoiles de Mongolie extrém hajlékony lánycsapat lábbal íjászkodó produkciója.

A sztyeppe világának kulturális közegét persze eléggé szabadon fogják fel a művészek, hiszen – abból kiindulva, hogy a holdfény a sztyeppe világát is mindig szabadon megtalálja éjjelente – a Triple Breath tagjainak produkciójában a híres Moonwalk-járás dróton is megjárható bohém lazaságát is az előadás részévé teszik.

A Fővárosi Nagycirkusz saját stábjának kedvcsináló videója erről az imponáló attrakcióról:

Az Azerbajdzsánból érkezett Samir Abbasov kristályegyensúlyozó művész azzal ejti ámulatba a közönséget, hogy egy kés élére illesztett léggömbre helyezi a többágú gyertyatartót, majd a lufit kipukkasztva is megtartja azt. A többszörös cirkuszfesztivál-díjas kazah zsonglőrvirtuóz-csoport pedig buzogányokkal és fémtálakkal játszik a gravitációval.

Az előadás zárószáma az Echo of Asia Grand Prix-díjasai, a kazah Barys lovasakrobata csoport. A Chingiz Urmanbetov által vezetett csapat egy dzsigit számot mutat be. A rendkívül dinamikus műsorszámban az akrobaták vagy háttal ülnek a száguldó lovakon vagy húzatják magukat az állatokkal.