Korábban beszámoltunk annak a szegedi nőnek az esetéről, akinek az egyik helyi plázában törték fel az autóját. Most újabb részletek derültek ki, melyekre egy korábbi rendőr hívta fel a figyelmet.

Bús Enikő az Árkád szegedi parkolójában hagyta autóját, majd bevásárolni ment. Amikor visszatért autójához, a távnyitó nem működött, ami kezdetben zavarta. Mivel értékei eltűntek a csomagtartóból, és a távirányító sem reagált, azonnal gyanította, hogy valaki más klónozta az eszközt. Az esetet megosztotta a Facebookon, hogy mások is tudjanak óvatosabbak lenni. Ezután többen is jelentkeztek nála, hogy hasonló tapasztalatokat osszanak meg. A károsultak közül többen gyanították, hogy a helyi banda állhat a kocsifeltörések mögött, amit egy volt rendőr is megerősített.

Mióta közzétettem a posztomat, legalább 10 károsult keresett meg

– mondta el a Metropolnak Enikő. Az őt megkereső személyek közül egy összefüggést vett észre a budapesti és a szegedi Árkád parkolójában történt esetek között. „

Az összes károsult, aki megkeresett, pontosan ugyanarról számolt be, amit én is tapasztaltam

mesélte a károsult nő, majd arról is beszélt, hogy azt tudatta vele a korábbi rendőr, hogy a budapesti Árkádban is volt egy ugyanilyen banda, őket elkapták. A Metropol szerint emellett az exzsaru arról is beszélt Enikőnek, hogy már közel 40 autót feltörtek Budapesten hasonló módszerrel.

Hiába járőröztünk arrafelé, hiába nyomoztunk az ügyben, nem jutottunk sokkal előrébb, aztán amikor egy bandát elkaptak, akkor egy időre megszűntek a hasonló esetek

– állította a volt rendőr.

A történtekkel kapcsolatban megkérdeztük a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták, hogy a bejelentésekről nem vezetnek statisztikai kimutatást, ezért nem lehet tudni, hogy pontosan hány bejelentés érkezett hasonló esetekről az elmúlt években. – írja a Metropol.

Hozzátették:

A területileg illetékes X. Kerületi Rendőrkapitányságon jelenleg egy ilyen nyomozás van folyamatban – ismeretlen tettes ellen

– írta BRFK Kommunikációs Osztálya a Metropol megkeresésére.