Számos városban, így Szegeden is egyre népszerűbb, hogy kevéssé mutatós városi építményeket színes művészeti alkotásokká varázsolnak. Ez történt nemrégiben a CE Glass trafóházával is: a gyárhoz ve­­zető út mentén álló két betontömb új életre kelt azáltal, hogy a profiljukhoz passzoló képek kerültek fel rájuk. Az egyik oldalon üvegkavicsok láthatók, amelyek a főépületet is körülveszik, a másikon pedig egymást fedő üveglapok. A képeket Molnár Zsolt Mone készítette a gyár megbízásából.

Konkrét látványtervet kaptam, azt kellett a festékszórókkal megvalósítani. Kifejezetten nehéz feladat volt, de minden percét élveztem. Egyenes vonalakat sem egyszerű szabad kézzel meghúzni, az igazi kihívás azonban nem ez volt, hanem az üvegdarabokban a fénytöréseket megmutatni – mesélt lapunknak a munkáról.

Mone egyébként mintegy 30 éve graffitizik, de mint mondta, az utóbbi nagyjából 10 évben lett egyre elismertebb és divatosabb ez a művészeti ág. Ma már igényes rajzok születnek, így az emberek is megbarátkoztak vele, sőt igénylik is. Ettől függetlenül számomra ez még mindig csak hobbi, hiszen ott még nem tartunk, hogy annyi megrendelés érkezzen, ami el­tartana bárkit is – tette hozzá.