Megannyi sportág képviselőjének segített már az elmúlt évtizedekben Gellért Ákos. Teszi ezt elsősorban azért, hogy a szegedi gyermekek minél szé­­lesebb rétegét sportolásra, mozgásra biztathassa.

Megépült a Gellért szabadidőközpont

Kétségtelen, hogy a Gellért szabadidőközpont lett az elmúlt évtizedek egyik legkomolyabb infrastrukturális beruházása. Az egykori Délép-pályát 1996-ban vásárolta meg Gellért Ákos. A miskolci származású üzletember akkor Németországban élt, a kapun belépve pedig egy olyan tábla fogadta, amelyen az állt: Délép-DVTK. Mégsem labdarúgás lett a terület jövője.

Egyet tudtam, futballt nem csinálok. Első lépésben a fóliás pályák épültek át, majd ezenkívül három teniszpálya volt, mára összesen 15 salakpálya van, ebből három fedett, valamint ott a multifunkcionális sportpálya és a sportcsarnok. Később megcsináltuk a két squashpályát, majd a fitneszt, a sportcsarnokra pedig pontosan időben nyertünk egy pályázatot energiaracionalizálásra. Mára így napelemmel felszerelt, korszerű létesítmény lett

– fejtette ki Gellért Ákos, a Naturtex Kft. alapítója.

Komoly rendezvények otthona

A mindig rendben tartott lé­tesítményt a Gellért és Fiai Consulting üzemelteti, és számos magas rangú versenynek adhatott otthont története so­­rán. Igen exkluzív esemény volt 1999-ben az első nagy dobás, az Opel magyar bajnokság. Ezt három ob követte, valamint a Gellért szabadidőközpontban rendeztek meg há­­rom Davis-kupát, és egy Federation-kupát is.

Büszkék vagyunk arra, hogy ilyen eseményeket rendezhettünk, hiszen ezeknél a tornáknál a nemzetközi szö­­vetség csúcselőírásainak kell megfelelni. Most sajnos gondokkal küzd a teniszszövetség, így nem látunk előre a rendezvényszervezésben. A sportcsarnokban rendeztünk vívó országos bajnokságot, és sportlövő ob-nak is helyszínt adtunk

– tette hozzá.

Feleségével, Kovács Mariann gyermekorvossal az újszegedi sportcsarnokban.

Széles körű szponzoráció

A Naturtex neve számtalan sportágban feltűnt már Szeged sportéletében. Támogattak már strandröplabda-bajnokságot, két éven keresztül a kajakpólósok munkáját is segítették. A cég története során a női kosárlabdát és a vízilabdázókat is támogatták. A Tisza Volán SC négy utánpótlás-csapatának németországi tornán való részvételét is segítették, ahol komoly klubok korosztályos csapataival játszhattak a fiatal szegedi labdarúgók.

Több mint egy évtizede ren­­dezik meg az úszók utánpótlástornáját, a Naturtex-kupát, amely Magyarország leg­­nagyobb létszámú utánpótlásversenye a sportágban. November közepén a Tiszavirág sportuszodában rendezik meg az idei versenyt, a kupa története során pedig először 25 méteres medencében.

Sokan nem tudják, hogy 2004 körül volt egy válság a szegedi kajak-kenusoknál. Vécsi Viktor edzői díját nem fizették meg, így Vajda Attila és Joób Márton esetében fennállt, hogy más klubnál folytatják. Dervarics Attilával, a szakosztály akkori elnökével megegyeztünk, hogy ketten kifizetjük a pénzt, ezt követően maradtak, Vajda Attila pedig egy éven át még a Naturtex reklámarca is volt. Attila valószínűleg olimpiai bajnok lett volna, de elképzelhető, hogy nem szegedi színekben tette volna ezt

– mesélte Gellért Ákos.

Névadóként több mint egy évtizede

A város férfi kosárlabdacsapatát, a Naturtex-SZTE-Szedeákot immáron 12 éve névadó szponzorként segítik.

Négy fő szponzora van a kosárlabdának: a Szerencsejáték Zrt., az önkormányzat, az egyetem és a Naturtex – közülük csak a Naturtex ad még nagy mennyiségű TAO-pénzt is a klubnak, és egyedüli ma­gáncégként támogatjuk a klubot

– mondta Gellért Ákos. Kifejtette, azért támogatják a szegedi férfi kosárlabdát, mert jó a vezetőség, és jól szerepel a csapat is, amely az utóbbi két évben ráadásul történelmi eredményeket ért el.

Nemcsak fő szponzorok vagyunk, hanem fő szurkolók is, bár Csanda Attilánál nem tudok hangosabban és jobban szurkolni. Nem sajnáljuk azt a pénzt, amit támogatásra fordítottunk. Elértük azt, hogy a ko­sárlabda egy olyan sportág lett Szegeden, amelyre érdemes kijárni és szurkolni a csapatnak. A Naturtexnek is ad egy pluszt, hogy a sportot ilyen formában szponzoráljuk

– tette hozzá.

Napközben kutyája, Dexter segít a feladatokban.

Egyenes út az Egyesült Államokig

A Gellért SE-n keresztül a fiatal teniszezőknek nemcsak sportkarriert kínál a klub, hanem civil pályát is, hiszen akár nívós tengerentúli egyetemekre juthatnak el a fiatalok a sportágon keresztül.

Az a fontos számunkra a teniszben, hogy sokan játsszanak, mozogjanak. Ha van egy-két tehetséges játékos, nekik meg szeretnénk adni a támogatást edző- és pá­lyalehetőségek terén, valamint a versenytámogatásban, ami már 14 évesen is nagyon sokba kerülhet. Tizenhat éves koráig kiderül, hogy mire lehet képes az ember. Fontos még, hogy a tenisz által, ösztöndíjon keresztül el lehet jutni egyetemre az Egyesült Államokba, nálunk öt gyermek végzett már Amerikában

– mondta az eddig elért eredményekről Gellért Ákos. A klub idén egyébként történelmi eredményt is elért, hiszen a Gellért Tenisz Iskola két növendéke, Bíró Melinda és Kis-Czakó Eszter magyar bajnoki címet szerzett a női párosok felnőtt mezőnyében.

A szponzorációnk alapkoncepciója, hogy mozgásra buzdítsuk a gyerekeket. Jó érzés hogy olyan helyre tu­dunk pénzt adni, ahol sok gyermek mozog, mint például a legutóbbi streetballfesztivál Újszegeden. A Naturtex sportszponzoriációs koncepcióját a Gellért család egyértelműen támogatja

– zárta Gellért Ákos, aki gyermekként vívásban egészen a B válogatottig jutott.