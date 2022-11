DeszkKiválóan Minősült Együttes címet kapott a deszki, szegedi és röszkei csoportokkal rendelkező Tiszavirág Néptáncegyesület a közelmúltban, és mivel már harmadjára nyerték el a címet, így a Martin György Erkel-díjas magyar tánctörténészt ábrázoló plakettet is megkapták. A jó hírről lapunk is beszámolt korábban. Most vasárnap, a szülők és barátok kérésének eleget téve, Deszken is előadták a táncosok a Bocsáss meg, gyönge Viola, nem vétettem Neked soha című műsorukat, amely Furik Rita alkotása.

A koreográfiákat Farkas Tamás, Kovács-Gál Nóra, Juhász Zsolt, Németh Antal, Tóth-Mihó Erika, Tóth Zoltán, Nagypál Anett és Kádár Ignác állította össze. Ahogyan a Martin György Néptáncszövetség által szervezett minősítőn, úgy vasárnap este is a Juhász Zenekar húzta a talpalávalót a tiszavirágosoknak.

Pillanatok alatt megtelt a Deszki Faluház színházterme, sokan voltak kíváncsiak a táncosok minősítőfesztiválra készült produkciójára, és nagy igény van a településen az ilyen jellegű programra.

Az eseményen Bene Ildikó, a Tiszavirág Néptáncegyesület tagja elmondta, 2016 szeptemberében kezdte meg működését az egyesület, de szívükben talán már 2 évvel korábban megszületett az együttes, amelyet Tóth Gábor és felesége, Goda Katalin vezet, mindketten Örökség-díjas táncpedagógusok. Hozzátette, egyik büszkeségük, hogy saját fesztivált hoztak létre Rözögtessük mög címmel, amelyet idén már harmadjára tudtak megrendezni, míg másik büszkeségük az, hogy 2016-ban, 2019-ben és 2022-ben is Kiválóan Minősült Együttes címet nyertek.

Bene Ildikó, a Faluház vezetője kitért arra is, hogy a deszki önkormányzattól, valamint a Deszk Község Népművészetéért Alapítványtól kapják a legtöbb támogatást a működéshez, de az ÁGOTA Alapítvány is támogatójuk. Kiemelte, a tánc és a közösség olyan sziget, ahol a nehézségek háttérbe szorulnak, és erőt tudnak meríteni az együtt töltött időből.