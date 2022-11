Tavaly januárban írta meg lapunk, hogy két szegedi vendéglátóhely is esélyes a következő, 2022-Michelin-kalauz elismerésére. Az egyik legfrissebb szimbólum, amelyet 2017-ben vezettek be, a Michelin-tányér, amely azt jelzi, hogy az étterem jó és minőségi ételeket szolgál fel. A Michelin-tányérral jelölt ajánlásra esélyes vidéki éttermek között a Tóth Pál konyhafőnök vezette Alabárdos mellett lapunk egykori újságírója, a Katkó Krisztina által vitt hely, az Alkimista Kulináris Műhely szerepelt.

Tóth Pál az Alabárdosban. Archív fotó: Kuklis István

A Magyar Turisztikai Ügynökség friss közleményéből az derül ki, hogy mindkét esélyes szegedi étterem megkapta a Michelin-tányér-ajánlást. A világ vezető étteremkalauza első alkalommal értékelte a teljes magyar vendéglátóhely-kínálatot, aminek köszönhetően egy budapesti mellett egy tatai étteremnek is sikerült két Michelin-csillagot nyernie, egy csillagot pedig 6 fővárosi vendéglátóhely mellett egy esztergomi étterem kapott. Emellett a vendéglátóhelyek országszerte 6 BIB Gourmant díjat és 47 Tányér ajánlást „söpörtek be”. A fenntarthatóság terén elért eredményeket elismerő Zöld csillagot − amelyet korábban magyar étterem még soha nem tudott elnyerni − most 4 vendéglátóhely is megkapta.

Az 1936-ban meghatározott csillagos minősítéseken felül, mára több más kategóriában is értékel a Michelin - áll a Magyar Turisztikai Ügynökség egy korábbi közleményében. A jól ismert egy * azt jelenti, kiváló minőségű konyha, ha arra járunk, érdemes megállni. ** -ot kap az az étterem, amely megér akár egy hosszabb kitérőt is, míg ***-ot a kivételes minőségű konyhák kapnak, amelyek meglátogatása önmagában is megér egy külön utazást. Mindezek mellet a BIB Gourmand elismerést kapják azok a jó ár-érték arányú éttermek, ahol mérsékeltebb áron lehet kiváló minőségű ételt kapni. Jellemzően kiváló bisztrók vagy családias vendéglők minősítése lehet ez. A Csillagos és BIB Gourmand elismeréseken felül a kalauzba bekerülő ajánlott éttermeket Tányérral jelzik. Zöld Csillaggal az étterem fenntarthatóság érdekében tett erőfeszítéseit ismerik el.