– Pont ezért jó ez a verseny, mert a többihez képest itt sok múlik a technikuson, így megvan az izgalom a futam közben is. Ráadásul nagyon összetett verseny, amelyhez kutató munkát és prezentációt is kell készíteni – magyarázta Molnár Hajna Liza. Férjével és 4 gyerekével ők alkotják a Storms csapatát, amely tavaly és tavalyelőtt is megnyerte a nemzeti versenyt, ráadásul úgy, hogy még a szabálykönyvet is át kellett írni miattuk. Tavaly ugyanis a maximális 680 pontot túlszárnyalva 710-et szereztek a versenypályán. Talán sokak örömére idén nem indultak, nézőként azonban eljöttek Sóskútról.

A szegedi csapat egy része már szintén rutinos volt, a karolinások egy része tavaly is szerepelt ezen a versenyen.

– Akkor csak fiúk voltak, most a társaság fele lány – mesélte felkészítő tanáruk, Tarczal-Márta Edit. Lényegében a robotika szakkör alkotta a csapatot. Mint mondták, decembertől heti 3 órát készültek a versenyre. Innovációként egy olyan jelzőrendszert dolgoztak ki, amely szól, hogy kapcsoljuk le a villany, ha világos van. Ezt egy hétig tesztelték is az iskolában.

A versenyt végül az Alternatív Közgazdasági Gimnázium csapata nyerte, ők képviselhetik hazánkat a döntőn, amelyet minden évben az Egyesült Államokban rendeznek meg. A Karolina iskola csapata a feltörekvő különdíjat vihette haza.