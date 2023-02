– Ehhez csákány kellett volna – állapították meg a fiúk. Nem boldogultak könnyen. A fagyott talajba szinte lehetetlen volt ásóval lyukat ásni, ezért Tóth Albertnek és Lőrincz Zoltánnak remek ötlete támadt: baltával kihegyeztek egy karót és azt verték le a földbe, amellyel kialakították a lyukat a madáritatót tartó faágaknak. Felépült a wigwam, a tradicionális indián kunyhó az ásotthalmi Bedő Albert erdészeti iskola tanerdejében, amelyhez két itató készül.

Minden kézi erővel készült

Még a téli szünet előtt, november végén jártunk itt. A terület megtisztítása után akkor kezdték el építeni a kunyhót a fiatalok. Bánhidy Zoltán, az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium kollégiumi nevelőtanára, osztályfőnök, a vadonjáró szakkör vezetőjének útmutatása szerint a szakkörösök interneten talált leírás alapján építették meg az indián sátrat. Mindent a diákok termeltek ki kézi erővel.

Ketten lógtak egy kötözött

A kupola alakú sátor alapját hosszú faágak adták, amelyeket ívesen meghajlítottak és madzaggal kötöztek össze. Ez volt a munka legnehezebb része. Lőrincz Zoltán azt mondta, a hajlításhoz és a kötözéshez három ember kellett: ketten lógtak a meghajlított ágak végén, a harmadik pedig összekötötte őket. Míg a fiatalok a madáritató talapzatán dolgoztak, Bánhidy tanár úr elmondta, a cölöpöket átlátszó ipari fóliával tekerik körbe. A megmaradt darabot sajnos ellopták. Egy sátor vízálló részével erősítsék tovább, majd raschel árnyékoló és védőhálóval borították be, ami álcahálóként szolgál. A sátor tetejét fenyőágakkal fedték be, ezekből kerül még az építmény oldalára is, hogy jobban beilleszkedjen a környezetébe és természetesebb legyen.