Az áruszállító feladatai

Az áruszállító alapvető feladata – amint arra a munkakör megnevezése is utal – az áruk vagy szállítmányok egyik helyről a másikra történő elszállítása. Ez persze számos egyéb tevékenységet is magában foglal, beleértve például a rakodást, amelynek során az áruszállító a biztonsági előírásokat betartva és a károkozást elkerülve felpakolja a gépjárműre a szállítandó árukat, gondoskodik azok biztonságos szállításáról.

A szállítás alkalmával ugyancsak végig szem előtt kell tartania a biztonsági előírásokat, vagyis a forgalmi szabályokat és a meghatározott útvonalat betartva szükséges vezetnie. A munkavégzés során határidőkhöz igazodik, amelyek betartása kitüntetett szereppel bír, különösen a közvetlen kiszállítások esetében. Feladata továbbá a kommunikáció is, azaz kapcsolatot tart a logisztikai menedzserekkel, raktárakkal és vevőkkel, illetve értesíti őket a fuvarok aktuális állapotáról és az esetleges késésekről.

Az áruszállítói feladatkör mindemellett adminisztratív tevékenységeket is tartalmaz, hisz a fuvarokmányok, szállítólevelek, áruátvételi igazolások és naplók aláíratása, illetve kezelése ugyancsak a sofőr feladata. Ahogy feladata a gépjármű alapvető karbantartása, állapotának rendben tartása, illetve a problémák megelőzése is. Összességében tehát számos dologra kell odafigyelnie a munkavégzés során.

Áruszállítói lehetőségek Veszprémben

Áruszállítói állások betöltésére több lehetőség adódhat a VeszpremAllas.hu lapon. Ezt az oldal kínálata is alátámasztja, ahol visszatérő szereplők az áruszállítói munkakörökre vonatkozó hirdetések. Többek között ital-, édességek- és alkatrészek kiszállításával foglalkozó veszprémi cégek is hirdettek már a weboldalon keresztül, vagyis mindenképpen érdemes nyomon követni a portál felületét az ehhez hasonló lehetőségekért.

Az ilyesfajta áruszállítói pozíciók egyik fontos előnye, hogy legtöbbjük már akár B kategóriás jogosítvány birtokában is betölthető. Persze emellé fontos, hogy vezetői rutin és tapasztalat, valamint helyismeret is párosuljon, hisz a munkavégzés során a biztonsági szempontokra és a határidőkre is nagyon oda kell figyelni. Bizonytalanságnak tehát nincs helye ebben a munkakörben.

A személyes tulajdonságok kapcsán kiemelten fontos még a stressztűrő képesség is, az áruszállító ugyanis gyakran találkozik forgalmi torlódásokkal, időjárási nehézségekkel és egyéb stresszhelyzetekkel, amelyeket hatékonyan kell tudni kezelnie. Ehhez persze fontos a kiváló problémamegoldó képesség, valamint a nagyfokú felelősségtudat is. Az áruszállító tudniillik a gépjármű és az áruk biztonságáért egyaránt felel, vagyis ennek függvényében kell döntéseket hoznia. Mindezek mellett pedig az udvarias attitűd és a kommunikációs készségek sem elhanyagolhatóak, amely kvalitásokat az említett kapcsolattartói feladatok tesznek szükségessé.