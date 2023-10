Mátyás Dénestől, az SZTE Stratégiai Menedzsment Igazgatóságának igazgatóhelyettesétől megtudtuk, az egyetem az oktatás és a működés során is nagy hangsúlyt helyez a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre. Éppen ezért tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak a világszerte szeptember 30-án megtartott csomagolásmentes naphoz. Megjegyezte, ez a dátum idén hétvégére esett, viszont szerettek volna minél többeket megszólítani, és felhívni a figyelmüket a fenntartható és az egyszer használatos csomagolásokat mellőző életmód fontosságára, ezért hétköznap szervezték meg az eseményt.

Jó ötleteket és hasznos tanácsokat lehetett elsajátítani olyan szakemberektől, akik a csomagolásmentes szemléletet követik a mindennapokban és nagy figyelmet fordítanak a természet megóvására.

Így például jelen volt a TIK-ben Berki Enikő, a szegedi Csipetke csomagolásmentes bolt ügyvezető igazgatója is, aki többek közt arról számolt be, hogy ők valójában nem egy üzlet, hanem egy közösség, amely egy cél érdekében jött létre, és a szemlélet az, ami előrébb viszi őket. Elmondta, elérhetővé szerették volna tenni bárki számára a csomagolásmentes vásárlást, ezért jöttek létre 2020-ban, de céljuk az is, hogy a vásárlóik ne tömeggyártás során létrejött termékeket vigyenek haza, hanem helyi kézművesek által készített dolgokat. Így a vásárlók nemcsak a környezetvédelemért tesznek, hanem a kisvállalkozókat, termelőket is támogatják.

Berki Enikő szerint mindannyiunknak tenni kell azért, hogy csökkentsük az általunk termelt szemetet, de fontos, hogy ez ne önsanyargatás legyen, hanem még kényelmes legyen számunkra, különben egy idő után unalmassá válik a tevékenység és abbahagyjuk azt. Úgy véli, jó megoldás lehet az, ha nem eldobható terméket vásárolunk. Például a borotvából eldobható helyett fémet vegyünk. De fontos az is, hogy mindent addig használjunk, ameddig csak tudjuk, valamint hasznosítsuk újra a dolgokat, így az otthon lévő felesleges anyagból, megunt ruhákból például varrhatunk táskát a bevásárláshoz.

Az ilyen megoldásokkal ugyanis akár 10-15 kilogrammal kevesebb szemetet lehet termelni egy élet során. Közölte, nem igaz az, hogy a csomagolásmentes termékek drágábbak, ugyanis ha azok árát havi szintre leosztjuk, akkor rájövünk, hogy több pénz marad a pénztárcánkban, amit elkölthetünk utazásra vagy egy éttermi vacsorára.

A rendezvényen tehát a mindennapi élet számos aspektusát vették górcső alá a mosástól a bevásárláson át a szeméttől való megszabadulásig. A szervezők ügyességi és társasjátékkal, kvízekkel és többfajta kézműves foglalkozással is készültek.