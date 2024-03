Jövő héttől új fejezet indul a Tündérszépek országos szépségverseny idei fordulójának életében. Bár még tart a jelentkezés, azok számára, akik az elsők között neveztek be a megmérettetésre, megtartjuk az első stúdiófotózásokat. Mint azt már többször megírtuk, a verseny első szakasza fotók alapján, az online térben zajlik, vagyis egyáltalán nem mindegy, ki milyen portfólióval vesz részt benne. Ebben segítenek fotóriporter kollégáink: Török János és Karnok Csaba készíti el a felvételeket ingyenesen azokról, akik élnek ezzel a lehetőséggel. Az alábbiakban most nekik hoztuk tippeket: hogyan érdemes készülni, hogy minden a lehető legjobban alakuljon a fotózáson.

Az első és legfontosabb, hogy legyen több szett ruha – sportos, elegáns és bikini – és a hozzá tartozó kiegészítők. Klasszikus hiba például, hogy valaki nem visz elegendő cipőt, és így például a sportos szetthez tartozót kénytelen az elegánshoz is viselni. Javasoljuk, hogy ha lehet, magassarkú mindenképpen legyen a csomagban, hiszen bikiniben és elegáns ruhában is szép tartást ad, ha ilyen van a lábon. Fontosak a kiegészítők is: ezek amellett, hogy egyéniséget tükröznek, segítenek a pózolásban és feldobják a megjelenést. A fotózásra szánt szetteket pedig érdemes egy táskába összepakolva elhozni és egy kényelmes, bő viseletben érkezni, mert a szűk gumírozások – például a nadrágderéknál vagy a zokni vonalában – nyomot hagynak a bőrön, ami például a bikinis fotózáson meglátszik majd.

Javasoljuk, hogy a versenyzők ne egyedül érkezzenek, hiszen az öltözködésnél vagy a frizura megigazításánál jól jön a segítő. Nem mellesleg egy közeli barát vagy családtag kiváló lelki támasz is lehet az izgulós hölgyek számára. De ha nincs senki a versenyzők mellett, akkor sem kell aggódni, mert garantáljuk: felejthetetlen, pozitív élmény lesz a fotózás mindenkinek, ahol megmutathatják legszebb arcukat.