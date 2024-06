Valamennyi gyerek találhat kedvére való, tematikus élménycsomagot a Szent-Györgyi Albert Agóra 46 tábora között. A többnyire ötnapos táborok költsége – többszöri étkeztetéssel naponta – zömmel 35 és 42 ezer forint között mozog.

Az izgő-mozgó lurkók a „kacagó delfinek” táborban szaltózhatnak és tornázhatnak kedvükre, kipróbálhatják az airtrack szőnyeget, a kis gerendát és egy óriási trambulint is. A kötélugrás táborban minden fölös energiájukat levezethetik. A „kóborló kerékpáros” tábor résztvevői oktató segítségével sajátíthatják el a biztonságos kerékpározás alapjait. A küzdősportok iránt érdeklődők karate sporttáborban gyakorolhatják a karate és jitsu jellegű mozgáskultúra alapfortélyait.

A természet szépségei iránt fogékony gyerekeket erőkerülő és természetvédelmi kirándulótáborba várják, az uta-zoo táborban pedig terápiás kutyás foglalkozáson és lovagláson is rész vehetnek, sőt a programban egy kirándulás is helyet kapott egy szafari parkba.

A leggazdagabb a kézműves táborok tárháza. Kínálnak külön batikoló-varrogató, tűzzománc-készítő, akvarell-festő, bábos-kézműves, jobb agyféltekés rajzolós, gyurmázós, bútorfelújító és -díszítő, ékszertervező és -készítő, mandalafestő, kerámia-készítő tábort is. A „művészpalánta alkotótáborban” pedig többféle technikából is ízelítőt kapnak a gyerekek.

A jövő tudósai a mérnökök világában barangolhatnak. Megtanulhatják többek között, hogyan lehet tejből műanyagot készíteni, de megépíthetik saját gumihajtású versenyautójukat is. A programozó és a robotika táborban zenélő-táncoló robotokat is építhetnek. A „játsszunk tudományt!” táborban természettudományos kísérletek sokaságával várják majd a gyerekeket, például létrehozhatnak kis villámokat és fel-alá merülő Cartesius-búvárt is varázsolhatnak. A „propeller” táborban napelemes katamaránt, buborékfújó automatát, propelleres kisautót, kaleidoszkópot és papírrepülő kilövőt is elkészíthetnek a fiatalok.

A szervezők a meserajongó gyerekekre is gondoltak. A mesetarisznya táborban nem csak hallgathatják, de el is készíthetik a mesét, a Grimaszk színjátszó táborban pedig a meseszereplők bőrébe is belebújhatnak.