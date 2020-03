Trabant a vizesárokban, annó 1991

Újragondolt Annó rovatunkban ma egy örökbecsű pöfögőt láthatnak Gyenes Kálmán fotóján. Kár, hogy az árokban.

Személyi sérülés szerencsére nem történt, derült ki a fotóhoz tartozó rendőrségi közleményből.

De Trabanttal az árokba hajtani azért nem lehetett biztonságos. A Gyenes Kálmán képén látható autó éppen csak megkóstolta a vizesárkot, de a karosszéria állapotából látszik: egy ütközéstől ripityára tört volna.

Trabant az árokban 1991-ben.

A balesete akár jelképes is lehet, mivel éppen ebben akkoriban történt, hogy 1991. április 30-án az utolsó darab Trabant is elhagyta a szerelőszalagot a zwickaui üzemben, és tovább már nem is gyártották.

A magyar utakon a folyamatos tulajdonban lévő Trabantokat 2020. december 30-ig kell leselejtezni vagy katalizátorral felszerelni, így akár még ma is találkozhatunk ezzel a pöfögő dologgal. Tíz évvel ezelőtt még mintegy 100 ezer Trabant, Barkas és Wartburg közlekedett Magyarországon. Ha azonban valaki értékesíteni próbálta őket, a vevő nem járt túl jól. A kétütemű autónak azontúl teljesítenie kellett a szénhidrogén kibocsátási határértéket, különben az autót nem engedték vissza a forgalomba.

De mindegy is volt: időközben a Nyugat-Európában kiselejtezett használtautók leváltották őket az utakról.