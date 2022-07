“Szeged, abszolút Belvárosában (Kárász utca környéke), eladó ez a 92nm-es, 2. emeleti, nappali plusz 2 hálószobás polgári tégla lakás. A lakás teljesen fel lett újítva, új villany-gáz-víz vezetékek lettek beépítve. A nyílászárók megmaradtak az eredetinek, de fel lettek újítva, és az üvegek hang és hőszigeteltekre lettek cserélve. A fürdőszoba és a konyha is felújított. A lakás szép, teljesen beköltözhető állapotú. A fűtésről kondenzációs gáz-cirkó kazán gondoskodik, lapradiátor hőleadókkal.

Az épület is szép állapotú, ez olyan ház ahol a fafödémeket is betonfödémekre cserélték és az épületet is felújították. A bútorok egy részét a meghirdetett ár tartalmazza. [...]

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!