Mi is beszámoltóunk róla egy korábbi cikkünkben, hogy a megyében egyre több vendéglátóhely zár be. Például Ötmilliós áramszámlát kapott az egyik legnépszerűbb és legnagyobb múltú szegedi halászcsárda. Frank Sándor azt mondja, ha minden kötél szakad, legrosszabb esetben beáll a konyhába három fiával és így készítenek majd négyféle halételt a Fehértói Halászcsárdában egy fatüzelésű üstházban. Vidéken sem jobb a helyzet, Makón és Hódmezővásárhelyen is vendéglátóhely zárt be.