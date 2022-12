A Szegedi Tudományegyetem a 73. helyre lépett elő a tavalyi 85. helyről a 2022-es UI GreenMetric „zöld egyetem” világlistán, ezzel továbbra is a legzöldebb egyetemek között van a világon, Európában és Magyarországon. Az egyetemek „zöld rangsorában” kezdetek óta az élbolyba tartozik az SZTE, idén is a top 7 százalékban végzett világszinten. 8330 pontjával a 11 részt vevő magyar egyetem között is kiemelkedő helyen szerepel, idén a második lett magyar viszonylatban.

Az Indonéziai Egyetem toplistájának népszerűsége a korábbi évekhez hasonlóan folyamatosan növekszik: a 2010-es év első felhívásának 95 intézményéhez képest (akkor 35 országból töltötték ki a kérdőívet) 2022-ben már 85 ország 1050 egyeteme válaszolt a rangsorkészítők megkeresésére. Ez a tavalyi évhez viszonyítva is jelentős emelkedés, amikor 80 ország 956 intézménye került be a rangsorba.

A zöld kérdőív hat témaköre évek óta változatlan: elhelyezkedés és infrastruktúra, energia és klímaváltozás, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, közlekedés, oktatás és kutatás. Ezek közül a legnagyobb (21%) súlyú az energia és klímaváltozással, a legkisebb (10%) jelentőségű a vízgazdálkodással kapcsolatos kérdéskör. Az SZTE eredményei a rangsor szinte minden részterületén javultak az előző évhez képest, az „elhelyezkedés és infrastruktúra” kategóriában pedig a legjobb magyar intézményként végzett a Tisza-parti egyetem.

A UI GreenMetric nemzetközi hálózat egyik magyar koordinátoraként a Szegedi Tudományegyetem különösen elkötelezett a környezettudatosság és a fenntarthatóság iránt, kiemelt jelentőséget tulajdonít a fenntartható fejlődési céloknak, a megújuló energiaforrások használatának. Ugyanígy a hallgatói szemléletformálás jegyében szervezett évközi programoknak és az energiaigényt csökkentő fejlesztéseknek is fontos szerepe van az SZTE életében. Az intézmény nagy hangsúlyt fektet a zöld beszerzések és szolgáltatások körének bővítésére is, hogy az egyik „legzöldebb” magyarországi egyetemként jó példával járjon elő itthon és az országhatáron túl egyaránt.

A UI GreenMetric rangsor szakértőivel és a nemzetközi hálózat tagintézményeivel intenzív kapcsolatokat ápol a szegedi egyetem. Ezt jól mutatja többek között a nemzetközi együttműködésben, hat külföldi intézménnyel közösen kidolgozott online fenntarthatósági kurzus. A UI GreenMetric Online Course on Sustainability a 2021/22-es tanévben indult először, a sikert követően pedig a 2022/2023-as tanév őszi félévében újra meghirdette az egyetem, ezzel is erősítve a nemzetközi együttműködést, a jó gyakorlatok megosztását, a társadalmi felelősségvállalás és szemléletformálás jegyében végzett működést. Bővebben itt írtunk erről.

A teljes UI GreenMetric „zöld egyetemi” lista itt elérhető.