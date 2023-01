Nem tett le Kovács Sándor önkormányzati képviselő arról, hogy pénzt szerezzen a makói Petőfi park teljes felújításának megterveztetésére. Emlékezetes: tavaly az ő javaslatára 10 millió forintot különített el a város erre a célra, de a dologból aztán – alighanem a beköszöntött gazdasági nehézségek miatt – nem lett semmi. Most, az idei költségvetés tervezésekor azt javasolja a képviselő, hogy 15 milliót tegyenek félre erre a célra. Ez persze csak a tervek kidolgozására lesz elég, a kivitelezés nyilván ennek a többszörösébe kerülne.

A Petőfi park alighanem Makó legnépszerűbb pihenőhelye: van ott játszótér, futópálya és vendéglő is, utóbbi szabadtéri étkezője a város egyetlen köztéri dísztavának partján van, amelyben aranyhalak és mocsári teknősök is élnek. A park maga egyébként nagyjából százesztendős. Valaha temető volt a helyén, később a püspöki palota zárt kertjeként funkcionált – a nagyközönség előtt a múlt század húszas éveiben nyílt meg, miután egy magánember megvásárolta a püspökségtől, aztán tőle a város. Az önkormányzat az utóbbi években is költött rá, Kovács szerint azonban ideje lenne egy átfogó rekonstrukciónak, gondolva az állandó rongálások megelőzésére is.

A képviselő szerint elsőként a területet öntözését kellene megoldani, újabb növényeket csak ez után lesz érdemes ültetni. Emellett felújítanák a tavat, valamint új padokat helyeznének ki, modernizálnák a játszóteret, ahová egy állandó nyilvános mellékhelyiséget is szükséges lenne építeni. Elképzelései közül tavaly a legnagyobb vitát az váltotta ki, hogy szerinte a vandál akciók megelőzése érdekében be is kellene a parkot keríteni. Ehhez most is ragaszkodik, de megelégedne gyorsan növő sövény telepítésével is. Ha pedig valódi kerítés épül, ahhoz javasol 4 nagy és 2 kis kaput is.