Mint nemrégiben megírtuk, majdnem teljesen készen van az újvárosi kézilabdacsarnok Makón. A kivitelező tájékoztatása szerint csak olyan feladatok maradtak hátra, mint a takarítás, a rendrakás vagy például a biciklitárolók kihelyezése. A létesítmény a közeli református általános iskola diákjainak is rendelkezésére áll majd, de elsődleges funkciója természetesen a kézilabdázók kiszolgálása lesz. A sportágnak Makón szép múltja, nagy hagyománya van és ma is népszerű: a Maros-parti városban közel négyszázan sportolnak és mintegy háromszáz utánpótláskorú gyerek edz rendszeresen.

Kinek a nevét viselje?

Alighanem a beruházás közeli befejezése miatt lángolt fel a napokban a vita arról, kinek a nevét viselje elkészülte után a csarnok. Emlékezetes: a makói képviselő-testület egyik tavalyi ülésén elhangzott az a javaslat, hogy nevezzék el Szabó László olimpikon kézilabdázóról. A Sonka becenéven ismert néhai játékos sportkarrierjét világbajnoki második hely, kétszeres olimpiai negyedik hely és 230-szoros magyar válogatottság jellemzi, ami mindenképp tiszteletre méltó teljesítmény. Az egyik Makóhoz köthető közösségi oldalon azonban most felmerült, hogy inkább Stenszky Miklós emlékét örökítsék meg ily módon, aki az NB I-be feljutott női csapat edzőjeként tevékenykedett.

Érvek és ellenérvek

Utóbbi javaslatot a városnapon kitüntetett egykori neves kézilabdázó, Vizi Mihály unokája, Vizi Gábor említette meg és nyomban elnyerte többek tetszését. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy Stenszky Miklós sportkarrierje után is köztiszteletben álló ember volt, kitűnő ügyvédként dolgozott, Szabó László további élete viszont – mint egy hozzászóló megjegyezte – sajnos nem teljesen volt méltó sportolói múltjához. Kovács Sándor önkormányzati képviselő, aki az elnevezés ötletének felmerülésekor is szót kért a testületi ülésen, most azt mondta, ő is inkább Stenszky Miklóst választaná névadóul.

Augusztusig kell dönteni

A kérdés eldöntésére persze még van idő. A csarnok teljes egészében állami beruházásként valósul meg, eredetileg egyébként 900 millió forintba került volna. Végül mintegy 1,4 milliárd forintból 1700 négyzetméteren épül meg 23×44 méteres küzdőtérrel, valamint 150 ülőhelyes nézőtérrel a békéscsabai székhelyű Galéria Invest Kft. jóvoltából. A városvezetés abban bízik, hogy az átadás augusztusban megtörténhet.