Az elmúlt évben már 24 milliárd felhasználónév és jelszókombináció volt a kiberbűnözők kezében, ami 65 százalékkal több az egy évvel korábbinál. Az üzleti és otthoni biztonságtechnikai szoftvermegoldások nemzetközi szállítója, az ESET elemzése szerint az idén tovább nő az ellopott azonosítók száma – közölte az MTI. Az ESET az IT-hős vagy kiberbalek kampányában arra hívja fel a figyelmet, hogy a kutatások szerint sokan még mindig a jelszó főnév angol megfelelőjével, a password szóval és az 123456 számsorral védik az adataikat. Hozzátették, a leggyakoribb 10 jelszó gyakorlatilag egy másodpercen belül feltörhető, ezzel szemben a bonyolult jelszavak feltöréséhez elméletileg több száz vagy ezer év is kellhet. Továbbá a tapasztalatok alapján a felhasználók gyakran ugyanazokat a belépési adatokat adják meg kényelmi szempontok miatt több fióknál is, így ha a hackerek az ellopott jelszavakat minden népszerű online szolgáltatásban végigpróbálják, egyszerre több fiókhoz is hozzáférhetnek. A szakértők a lopás megakadályozására azt ajánlják a felhasználóknak, hogy egyedi, erős jelszavakat használjanak minden egyes online fiók esetében.