Ami a részleteket illeti, a munka szinte a teljes épületet érinti. A földszinti sebészeti szakrendelő három helyiségből álló egységében teljes körű felújításra kerül sor. A helyiségek új padlóburkolatot kapnak, a közlekedő egységek pedig új burkolatot. A mennyezetet és falakat átfestik, a bejárati ajtókat acél tokszerkezetű, fóliázott ajtólapos nyílászárókra cserélik. Szintén kicserélik a rendelőkben a mosdók felszereléseit is a szükséges helyeken. A rendelőkben a megmaradó csempe magasságához igazodva mosható falfelületet alakítanak ki, a mennyezetek új festést kapnak. A lépcsőt, galériát övező korlátok megmaradnak, de a fa fogódzókat, fémszerkezeteket felújítják, átfestik. A vizesblokkok, akadálymentes mosdóhelyiségek padló- és falburkolatait szintén kicserélik, ahogyan az épület szennyvízelvezető gerincvezetékét is. A teljes felújítással érintett szakrendelők elektromos rendszerének szükség szerinti átépítése közben a lámpákat korszerű ledes rendszerűek váltják fel. A teljes felújítással érintett szakrendelőknél szükség szerint kicserélik a bútorokat és a külső folyosók bútorait is felújítják.

A felújítást kísérő orvosi eszközbeszerzés olyan szakterületeket érint, mint a gasztroenterológia, a bőrgyógyászat, a fül-orr-gégészet, a sebészet, a szemészet, a radiológia, a nőgyógyászat, a fizikoterápia és az aneszteziológia. Az építkezés már folyik, a befejezés idén szeptember végén várható.